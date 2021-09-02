Ferhan Şensoy'a veda... Eski eş Derya Baykal'ın oğlu devreye girdi...
2 Temmuz'da iç kanama geçirdiği için hastaneye kaldırılan Ferhan Şensoy, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 70 yaşındaki Ferhan Şensoy'un cenazesi bugün Derya Baykal'ın oğlu Mert Baykal tarafından hastane morgundan alındı. Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, 2 gün önce İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etmişti.
02.09.2021 09:57
- Son Güncelleme: 02.09.2021 10:00
FERHAN ŞENSOY'A VEDA...
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un cenazesi hastane morgundan alındı.
Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, 2 gün önce İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etmişti.
Türk tiyatrosunun efsane ismi Ferhan Şensoy 70 yaşında hayatını kaybetti. Uzun zamandır yoğun bakımda olan büyük usta vefatıyla sevenlerini yasa boğdu.
Türk tiyatrosunun efsane ismi Ferhan Şensoy 70 yaşında hayatını kaybetti. Uzun zamandır yoğun bakımda olan büyük usta vefatıyla sevenlerini yasa boğdu.