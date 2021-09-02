Hande Erçel'in sunuculuk döneminden halleri ortaya çıktı gören dönüp bir daha baktı! Henüz 18 yaşındaydı o zamanlar...
Hande Erçel'in sunuculuk döneminden halleri ortaya çıktı gören dönüp bir daha baktı! Henüz 18 yaşındaydı o zamanlar... Önce Murat Dalkılıç, ardından Kerem Bürsin'le yaşadığı ilişkiler nedeniyle aşk hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Hande Erçel'in değişimi sosyal medya gündeminde. 2012 yılında, henüz 18 yaşındayken bir magazin programında sunuculuk yapan Hande Erçel'in programdan görüntüleri ve Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'un haberini sunarken yaşadığı dil sürçmesi gündeme bomba gibi düştü.
02.09.2021 09:28
- Son Güncelleme: 02.09.2021 09:39