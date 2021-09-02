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Haberler Magazin Hande Erçel'in sunuculuk döneminden halleri ortaya çıktı gören dönüp bir daha baktı! Henüz 18 yaşındaydı o zamanlar...

Hande Erçel'in sunuculuk döneminden halleri ortaya çıktı gören dönüp bir daha baktı! Henüz 18 yaşındaydı o zamanlar...

Hande Erçel'in sunuculuk döneminden halleri ortaya çıktı gören dönüp bir daha baktı! Henüz 18 yaşındaydı o zamanlar... Önce Murat Dalkılıç, ardından Kerem Bürsin'le yaşadığı ilişkiler nedeniyle aşk hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Hande Erçel'in değişimi sosyal medya gündeminde. 2012 yılında, henüz 18 yaşındayken bir magazin programında sunuculuk yapan Hande Erçel'in programdan görüntüleri ve Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'un haberini sunarken yaşadığı dil sürçmesi gündeme bomba gibi düştü.

02.09.2021 09:28 - Son Güncelleme: 02.09.2021 09:39
Hande Erçel’in sunuculuk döneminden halleri ortaya çıktı gören dönüp bir daha baktı! Henüz 18 yaşındaydı o zamanlar...

HENÜZ 18 YAŞINDAYDI O ZAMANLAR...

Hande Erçel'in sunuculuk döneminden halleri ortaya çıktı gören dönüp bir daha baktı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel’in sunuculuk döneminden halleri ortaya çıktı gören dönüp bir daha baktı! Henüz 18 yaşındaydı o zamanlar...

Hande Erçel'in henüz 18 yaşındayken bir magazin programında sunuculuk yaptığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Hande Erçel’in sunuculuk döneminden halleri ortaya çıktı gören dönüp bir daha baktı! Henüz 18 yaşındaydı o zamanlar...

Önce Murat Dalkılıç, ardından Kerem Bürsin'le yaşadığı ilişkiler nedeniyle aşk hayatıyla da gündemden düşmeyen oyuncunun yıllar önceki işi ve değişimi gündeme bomba gibi düştü.

Hande Erçel’in sunuculuk döneminden halleri ortaya çıktı gören dönüp bir daha baktı! Henüz 18 yaşındaydı o zamanlar...

MERVE'NİN HABERİNİ SUNDU
O hayranların son günlerde gündemindeki konu ise Hande Erçel'in yıllar önceki işi.

Hande Erçel’in sunuculuk döneminden halleri ortaya çıktı gören dönüp bir daha baktı! Henüz 18 yaşındaydı o zamanlar...

Güzel oyuncunun 2012 yılında, henüz 18 yaşındayken bir magazin programında sunuculuk yaptığı ortaya çıktı.

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