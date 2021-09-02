Fedon ve oğlu Theo Kalyoncu’yu yan yana görenler gözlerine inanamadı hangisi baba hangisi oğul! İkisi de bronz ikisi de havalı

GÖRENLER İKİZ ZANNEDİYOR

Babası gibi saçları ve sakalları beyazlayan Theo Kalyoncu, önceki gün Instagram hesabından babasıyla siyah gözlük ve siyah gömlek giydiği bir pozunu paylaştı. Baba ve oğlun fotoğrafını gören sosyal medya kullanıcıları ise ikiliyi ayırt etmekte güçlük çekti. Fedon ve Theo Kalyoncu için "Sanki ikizler" yorumları yapıldı.