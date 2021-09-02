Fedon ve oğlu Theo Kalyoncu'yu yan yana görenler gözlerine inanamadı hangisi baba hangisi oğul! İkisi de bronz ikisi de havalı
Taverna müziğinin efsane ismi Fedon'un oğlu Theo Kalyoncu ile verdiği poz sosyal medyayı salladı... Her daim bronz teniyle hafızalara kazınan 75 yaşındaki şarkıcı Fedon, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Fedon Kalyoncu geçtiğimiz günlerde oğlu Theo Kalyoncu ile birlikte fotoğrafını paylaştı sonrasındaysa olanlar oldu. Baba-oğulu ikiz kardeş zannedenler işin aslını öğrenince şaştı kaldı. Baba ve oğlun pozlarını gören kullanıcılar, ikili ayırt etmekte güçlük çekerken "Baba-oğul değil sanki ikiz gibiler" yorumunu yaptı. İşte başta usta şarkıcı Fedon olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları...
02.09.2021 10:02
- Son Güncelleme: 02.09.2021 11:17
Türk müziğinin usta sanatçılarından Fedon, bu sefer de oğluyla pozlarından dolayı gündem oldu. Kendisine ikizi kadar benzeyen oğluyla poz veren şarkıcıya yorum yağdı.
GÖRENLER İKİZ ZANNEDİYOR
Babası gibi saçları ve sakalları beyazlayan Theo Kalyoncu, önceki gün Instagram hesabından babasıyla siyah gözlük ve siyah gömlek giydiği bir pozunu paylaştı. Baba ve oğlun fotoğrafını gören sosyal medya kullanıcıları ise ikiliyi ayırt etmekte güçlük çekti. Fedon ve Theo Kalyoncu için "Sanki ikizler" yorumları yapıldı.
İşletmeci olan The Kalyoncu, aynı zamanda babası Fedon'un menajerliğini yapıyor. İşte başta Fedon olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.