Arabesk müziğin efsanevi isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak Perşembe akşamı 79 yaşında hayatını kaybetti. Ferdi Baba, İstanbul'da düzenlenen bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene sanat dünyasından çok sayıda ünlü ismin yanı sıra sanatçının sevenleri de katıldı. AKM'deki anma törenine, Tayfur'un küs olduğu kızı şarkıcı Tuğçe Tayfur'un katılmadı.
Tören sonrası Ferdi Tayfur'un cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Usta sanatçı ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ile eski eşi Necla Nazır'ın da katıldı.
Cenaze töreninde Tuğçe Tayfur ve aile bireyleri arasında kavga çıktı. Cami avlusundaki tabutun başına gelen Tuğçe Tayfur ile eski eşi, sinema sanatçısı Necla Nazır'ın tabutun başına geldiği dakikalarda yuhalama sesleri yükseldi.
"TARTIŞMA YAŞAYAN BEN DEĞİLDİM"
Tartışmanın ünlü sanatçının yeğeni ve menajeri olan Şirin Gözalıcı ile yaşandığı iddia edildi. Ancak Gözalıcı geçtiğimiz gün bu kişinin kendisini olmadığını ifade etti.
Sosyal medyadan paylaşım yapan Gözalıcı, "Önce maske altından karşı tarafı kışkırtıp küfürler yağdırıp, sonra hızını alamayıp kendisini küfürleriyle ele veren kendisidir" dedi.
KAVGANIN SEBEBİ MİRAS MI?
Aile arasında yaşanan bu tartışma, konunun miras kavgası olduğu iddiasının ortaya atılmasına neden oldu. Necla Nazır'ın aylar önce, Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur sosyal medya üzerinden kavga ederken, "Niye sesi çıkmıyor?" diyenlere yanıt niteliğinde yayınladığı videoda, "Kızımın hakkını kimseye yedirmem" vurgusu yapması bu iddiaları güçlendirdi.
ŞİRİN GÖZALICI KONUŞTU
Yaşananlar sıcaklığını korurken, Şirin Gözalcı'dan Günaydın'dan Tuba Kalçık'a özel açıklamalarda bulundu.
"ARALARINA BEN GİRMEDİM"
"İlk ve son kez konuşuyorum" diyen Gözalıcı, hakkındaki iddialara "Son kez size konuşuyorum, bir daha da bu konuya dair açıklama yapmayacağım. Dayımın vefatından sonra yaşananlarla ilgili hedef gösteriliyorum. Bana ve aileme ağır hakaretler ediliyor. Tuğçe ile dayımın arasına ben girmişim gibi gösteriliyor. Kimse baba ile kızı arasına giremez. Ben Tuğçe ile hiçbir zaman polemiğe girmedim. Sosyal medyadan bana defalarca suçlayıcı ifadede bulunmasına rağmen cevap vermedim. " diyerek yanıt verdi.
"DAYIMIN PARASINDA PULUNDA GÖZÜM YOK"
Tayfur'un Tuğçe'nin sansasyonel özel hayatından dolayı Tayfur soyadını ticari olarak kullanmasını istemediğini dile getiren Gözalıcı, "Hatta şarkılarını ne yaşarken ne de öldükten sonra söylemesini de yasakladı. Dayım Tuğçe'ye soyadını kullanmasın diye dava açtı diye ben suçlanıyorum. Sanki ben dava açtırmışım gibi bir algı yaratılıyor. Asla böyle bir şey yok. Dayım kendi isteğiyle açtı davayı. Dayımın zaten yasal mirasçısı da değilim. Dayımın parası pulunda gözüm yok. Maddi olarak zaten varlıklı bir insanım. Kimse kendi PR'ı için benim adımı kullanmasın. Ben gönüllü olarak dayımın hep yanındaydım. Yıllardır dayım yeğenleriyle birlikte Marmaris'te yaşıyordu. Şimdi de dayımın yasını tutuyorum. İnsanlara üzüldüm ne kadar acı demek ki dayı veya amca gibi hisleri ve bağları hiç yaşamamışlar."