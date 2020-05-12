Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'ün abisinin Onur Tuna olduğu sanılıyordu! İşte Neslihan Atagül'ün gerçek abisi İlkay...
Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ile 2016 yılında dünya evine girdi. Doğal güzelliği ile yer aldığı her projede adından söz ettirmeyi başaran 27 yaşındaki Neslihan Atagül hem özel hayatı hem de oyunculuğuyla gıpta edilen bir isim. Özel hayatını gözlerden uzak tutan Neslihan Atagül'ün abisi İlkay Atagül'ü görenler şaşırıp kaldı. Birbirlerine olan benzerliği nedeni ile oyuncu Onur Tuna'nın Neslihan Atagül'ün abisi olduğunu sananlar, Atagül'ün gerçek abisini görünce epey şaşırdı. Güzel oyuncu Neslihan Atagül, ağabeyi İlkay Atagül ile geçen martta ticarete atılmıştı. Kardeşler Nişantaşı'nda lokmacı açmışlardı. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı, işler istedikleri gibi gitmedi. Neslihan Atagül ve abisinin benzerliğini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül olmak üzere ünlülerin kardeşleri.
12.05.2020 10:32
- Son Güncelleme: 12.05.2020 10:36
MORAL VERMEYE ÇALIŞIYORLAR
Bensu Soral, ikiz kardeşi Bedirhan Soral'la yaptıkları korona selamlaşması dansını sosyal medya hesabından paylaştı. Soral'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.Tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle Türkiye'de önlemler her geçen gün artırılarak devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında vatandaşlar evlerine kapanırken, sanatçılar ve oyuncular da yaptıkları paylaşımları ile takipçilerine moral vermeye çalışıyor.
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