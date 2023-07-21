Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur yaşadıklarını anlattı "Beni dövüyordu hala elimde kasetlerin var yayarım diyor" Tek tek ifşalıyor

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur önceki gün yaptığı açıklamalarla ortalığı karıştırdı. Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı tarafından kendisine şantaj yapıldığını açıklamış "Elimde videoların var diye beni zorla yanında tuttun ama Allah artık öyle büyük ki kimseden korkmuyorum" ifadelerini kullanmıştı.