Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur yaşadıklarını anlattı "Beni dövüyordu hala elimde kasetlerin var yayarım diyor" Tek tek ifşalıyor
"Maneviyatım ağır basıyor" diyerek müziği bıraktığını duyuran Tuğçe Tayfur, ardından tesettüre girdiği haberleriyle gündem olmuştu. Farklı tarzı ile dikkat çeken ve "Geçiş sürecindeyim" diyen Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur sonrasında tekrar tesettürden vazgeçmişti. Bu süreçte sevgilisi Burak Kalfa'dan 2 kere ayrılan, nişan atan Tuğçe Tayfur önceki gün yaptığı paylaşımla ortalığı karıştırdı. Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa'nın kendisini "Elimde videoların var" diyerek tehdit ettiğini ve psikolojik şiddet uyguladığını söylerek sosyal medya hesabından bazı paylaşımlarda bulunmuştu. Tayfur bu kez açıklamalarıyla gündemde.
21.07.2023 10:27 - Son Güncelleme: 21.07.2023 10:27
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur önceki gün yaptığı açıklamalarla ortalığı karıştırdı. Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı tarafından kendisine şantaj yapıldığını açıklamış "Elimde videoların var diye beni zorla yanında tuttun ama Allah artık öyle büyük ki kimseden korkmuyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Sabah'ın haberine göre; Savcılığa başvurduğunu ve Kalfa hakkında uzaklaştırma kararı çıkartıldığını söylen Tayfur sözlerine şöyle devam etti:
"Uzun zamandır hem fiziksel hem de psikolojik şiddet gördüm. Elimde videoların var tehdidi karşısında başlarda elim kolum bağlıydı. Bu durumdan kurtulmak için de beni döverken, tehdit ederken onu videoya çektim.