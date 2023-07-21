3 çocuk annesi Bergüzar Korel’in gözlerden uzak büyüttüğü Leyla’ya bakın! Halit Ergenç’in kızını gören inanamadı! “Ne kadar büyümüş...”
Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 2010'da Ali adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik heyecanı yaşadı. 2020'de Han'ı, 2021'de ise Leyla'yı dünyaya getiren Korel, hem hamilelik sürecinde hem de sonrasında yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, son olarak gözlerden uzak büyüttüğü kızı Leyla'yı paylaştı. Leyla'nın son halini görenler ise "Ne kadar büyümüş" yorumunda bulundu. İşte Bergüzar Korel'in minik kızı Leyla...
21.07.2023 10:00 - Son Güncelleme: 21.07.2023 10:00
Binbir Gece, Karadayı, Bitmeyen Şarkı gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında evlendi.