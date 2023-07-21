59’luk Hülya Avşar leopar desenli elbisesiyle sosyal medyaya damga vurdu! Hem bel hem bacak dekoltesiyle dikkat çekti...
Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan Hülya Avşar, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Açıklamalarıyla da çok konuşulan Avşar kızı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Avşar, bacak ve bel dekolteli leopar desenli elbisesi ile verdiği pozları art arda yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medyaya salladı. İşte Hülya Avşar'ın o paylaşımı...
21.07.2023 10:45 - Son Güncelleme: 21.07.2023 10:45
Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen (1983) fakat evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alınan Hülya Avşar, Haram filmi ile başladığı kariyerine şarkıcılığı ve sunuculuğu da ekledi.
Attığı her adımla adından söz ettiren Hülya Avşar, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.
Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan Hülya Avşar, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.