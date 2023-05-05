"Ben ne zaman evleneceğim'' diye ağlıyordu! Yeni mesleği... Seda Sayan'ın fenomen damat adayı Apaçi Mustafa'nın son haline bakın!

Seda Sayan ve ve Uğur Arslan'ın sunduğu evlilik programı Evleneceksen Gel'in dansı ve açıklamaları ile ünlenen Mustafa Bilginer'in son hali ortaya çıktı. Bilginer, "Ben ne zaman evleneceğim?" sitemiyle hafızalarda yer edinmişti. Programla birlikte 'Apaçi Mustafa' olarak tanınan damat adayını yıllar sonra görenler ''Hayat acımamış'' dedi. Bir döneme damgasını vuran Evleneceksen Gel programının fenomen yarışmacısı Apaçi Mustafa bakın şimdi ne yapıyor...