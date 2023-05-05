"Ben ne zaman evleneceğim'' diye ağlıyordu! Yeni mesleği... Seda Sayan'ın fenomen damat adayı Apaçi Mustafa'nın son haline bakın!
Bir dönemin izdivaç programlarından Evleneceksen Gel'de sunucu Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın fenomen damat adayı Apaçi Mustafa'yı şimdi tanımak imkansız! Yıllar sonra ortaya çıkan Mustafa, son haliyle herkesi şoke etti.
Seda Sayan ve ve Uğur Arslan'ın sunduğu evlilik programı Evleneceksen Gel'in dansı ve açıklamaları ile ünlenen Mustafa Bilginer'in son hali ortaya çıktı. Bilginer, "Ben ne zaman evleneceğim?" sitemiyle hafızalarda yer edinmişti. Programla birlikte 'Apaçi Mustafa' olarak tanınan damat adayını yıllar sonra görenler ''Hayat acımamış'' dedi. Bir döneme damgasını vuran Evleneceksen Gel programının fenomen yarışmacısı Apaçi Mustafa bakın şimdi ne yapıyor...
APAÇİ MUSTAFA ARTIK BAMBAŞKA BİRİ
Yayınlandığı dönemde özellikle damat adayları ile sık sık gündem oan Evleneceksen Gel programı Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunumu ile ekrana geliyordu.
Programdaki gerek dansları gerekse açıkamaları ile tanınan Mustafa Bilginer apaçi lakabı ile hafızalara kazındı.
Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Apaçi Mustafa'nın son halini görenlerin ağızları açık kaldı.
''Ben ne zaman evleneceğim?'' isyanıyla da hatırlanan Mustafa Bilginer'in son halini görenler ''Yıllar acımamış'' dedi.