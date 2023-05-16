Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa'dan yine ayrıldı! Nişandan 15 gün sonra da terk etmişti sosyal medya: "Hızlarına yetişilmiyor"
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa'dan yine ayrıldı! Nişandan 15 gün sonra da terk etmişti... İkilinin ayrılık haberi sosyal medyada, "Hızlarına yetişilmiyor" yorumlarına neden oldu. "Maneviyatım ağır basıyor" diyerek müziği bıraktığını duyuran Tuğçe Tayfur, ardından tesettüre girdiği haberleriyle gündem olmuştu. Farklı tarzı ile dikkat çeken ve "Geçiş sürecindeyim" diyen Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur sevgilisinden bir kez daha ayrıldı.
Usta sanatçı Ferdi Tayfur ve oyuncu Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz ocak ayında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti. Sahneyi bıraktığını açıklayan müzisyen, şu ifadeleri kullanmıştı:
Sevgili dinleyicilerim, 18 yaşından beri bu işi profesyonel olarak yapıyorum biliyorsunuz ki. Çok anılar biriktirdim, çok şey öğrendim. Yeri geldi eğlendim güldüm, yeri geldi ağladım, yeri geldi büyük kazıklar yedim, yeri geldi haksızlığa uğradım. Magazin dediğimiz şey belki de bu tarz işlerin en büyük bedellerinden biri. Ama bu süreçte istediğim her şeyi başardım.
"BEN ARTIK SAHNE ALMAK İSTEMİYORUM"
"En büyük gururum babamın şarkılarını sizlerle birlikte hep bir ağızdan söyledim" diyen Tayfur, "Ben artık sahne almak istemiyorum. Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı. Birkaç zamandır sözünü verdiğim sahneleri bitirmeyi bekliyordum. Bundan sonra ne yaparım benim için de sürpriz olacak. Bu zamana kadar şarkıları benimle göz göze kalp kalbe söyleyen tüm dinleyicilerime sevgilerimi iletiyorum ve anlayışınızı bekliyorum" mesajını yayınlamıştı.