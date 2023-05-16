Alina Boz ile Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer evleniyor! Düğün tarihi fena ti'ye alındı sosyal medya yıkıldı: "Bu ne acele..."

2027'DE EVLENECEKLER

2. Sayfa'da yer alan habere göre, Ali Boz ayaküstü basın mensuplarıyla konuşurken Özer de görüntü vermemek için bagaj taşıma aracının arkasına saklandı. 4 yıldır birlikte olan çift, Haziran 2027'de evlenecek. Mithat Can o tarihte Portekiz vatandaşlığını alacak. Özel hayatını basından uzak tutmayı tercih eden çift, ilişkilerini de o şekilde yaşıyor. Çift, evlilikleriyle ilgili de bir açıklama yapmadı.