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Haberler Magazin Alina Boz ile Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer evleniyor! Düğün tarihi fena ti'ye alındı sosyal medya yıkıldı: "Bu ne acele..."

Alina Boz ile Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer evleniyor! Düğün tarihi fena ti'ye alındı sosyal medya yıkıldı: "Bu ne acele..."

Alina Boz ile Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer evleniyor! Düğün tarihi ortaya çıktı, fena ti'ye alındı. Alina Boz ile Mithat Can Özer'in düğün tarihi sosyal medyanın diline düştü, "Bu ne acele..." yorumları havada uçuştu. 4 senedir aşk yaşayan 24 yaşındaki Alina Boz ile kendisinden 17 yaş büyük sevgilisi Mithat Can Özer, Portekiz tatili dönüşü havalimanına görüntülendi. İlişkilerini gözden uzak yaşayan çiftin nikah tarihi kısa sürede gündem oldu.

16.05.2023 13:31 - Son Güncelleme: 16.05.2023 14:02
Alina Boz ile Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer evleniyor! Düğün tarihi fena ti’ye alındı sosyal medya yıkıldı: Bu ne acele...

"BU NE ACELE..."

Alina Boz ile Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer evleniyor! Düğün tarihi fena ti'ye alındı sosyal medya yıkıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Alina Boz ile Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer evleniyor! Düğün tarihi fena ti’ye alındı sosyal medya yıkıldı: Bu ne acele...

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren genç oyuncu Alina Boz, 4 yıldır Sezen Aksu'nun 41 yaşındaki oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyor. Çift önceki gün Portekiz tatili dönüşü görüntülendi.

Alina Boz ile Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer evleniyor! Düğün tarihi fena ti’ye alındı sosyal medya yıkıldı: Bu ne acele...

2027'DE EVLENECEKLER

2. Sayfa'da yer alan habere göre, Ali Boz ayaküstü basın mensuplarıyla konuşurken Özer de görüntü vermemek için bagaj taşıma aracının arkasına saklandı. 4 yıldır birlikte olan çift, Haziran 2027'de evlenecek. Mithat Can o tarihte Portekiz vatandaşlığını alacak. Özel hayatını basından uzak tutmayı tercih eden çift, ilişkilerini de o şekilde yaşıyor. Çift, evlilikleriyle ilgili de bir açıklama yapmadı.

Alina Boz ile Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer evleniyor! Düğün tarihi fena ti’ye alındı sosyal medya yıkıldı: Bu ne acele...

İşte başta Alina Boz ile Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Alina Boz ile Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer evleniyor! Düğün tarihi fena ti’ye alındı sosyal medya yıkıldı: Bu ne acele...

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