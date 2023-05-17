Son haliyle 'hiç değişmemiş' dedirten 46'lık Nadide Sultan'ın oğlu Kaan'a bakın! Sosyal medyada yorum yağdı: "Babasının ikizi"
Son haliyle 'hiç değişmemiş' dedirten 46'lık Nadide Sultan'ın oğlu Kaan'a bakın! Nadide Sultan'ın oğlu Kaan 5 yaşında ve babasının kopyası. Anne - oğul sosyal medya gündeminde. 2014 yılında yönetmen Hakan Yonat ile evlenen şarkıcı Nadide Sultan, 2018 yılında annelik sevinci yaşamıştı. Sultan'ın sır gibi sakladığı oğlunu görenlerin ağzı açık kaldı, "Hık demiş babasının burnundan düşmüş" yorumları havada uçuştu.
17.05.2023 10:00 - Son Güncelleme: 17.05.2023 10:02
"BABASININ İKİZİ"
Son haliyle 'hiç değişmemiş' dedirten 46'lık Nadide Sultan'ın oğlu Kaan'a bakın! Sosyal medyada Nadide Sultan'ın oğluna, "Babasının ikizi" yorumları yağdı.
1999 yılında çıkardığı Konyalım adlı parçasıyla müzik listelerini alt üst eden Nadide Sultan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.
Uzun bir dönemdir magazin dünyasından uzak bir yaşan sürdüren Nadide Sultan'ın oğlu sosyal medyada gündem oldu.
Nadide Sultan'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Kaan ortaya çıktı 'babasının aynısı' yorumları yağdı!