Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur’un eski nişanlısı Burak Kalfa’dan açıklama geldi! Şiddet iddiasının ardından ilk hamle...

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde eski nişanlısı Burak Kalfa'ya yönelik açıklamalar yaparak fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. Burak Kalfa'dan karşı hamle geldi. İddiaları yalanlayan Kalfa da suç duyurusunda bulundu. Kalfa, mahkeme çıkışı basın mensuplarına yaşananları anlatarak "Ağır ithamlarda bulunuyor. Kendisinden davacı ve şikayetçi olduğumu söyledim" dedi. İşte detaylar...
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, iş insanı sevgilisi Burak Kalfa ile geçtiğimiz yıl nişanlanmıştı ancak bir süre sonra ayrılmışlardı. Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde eski nişanlısı Burak Kalfa'ya yönelik açıklamalar yaparak fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü belirterek suç duyurusunda bulunmuştu.
İş insanı Burak Kalfa şiddet iddialarını reddederek eski nişanlısı hakkında suç duyurusunda bulundu.
Büyükçekmece Başsavcılığına şikayet dilekçesi veren Kalfa, asılsız ithamlarla karşı karşıya kaldığını, itibarının zedelenmeye çalışıldığını ifade ederek Tayfur'un "Özel hayatın gizliliğini ihlal", "Haberleşmenin gizliliğini ihlal", "Kişilerin huzur ve sükûnu bozma", "İftira" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.