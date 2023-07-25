Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur’un eski nişanlısı Burak Kalfa’dan açıklama geldi! Şiddet iddiasının ardından ilk hamle...

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Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, iş insanı sevgilisi Burak Kalfa ile geçtiğimiz yıl nişanlanmıştı ancak bir süre sonra ayrılmışlardı. Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde eski nişanlısı Burak Kalfa'ya yönelik açıklamalar yaparak fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü belirterek suç duyurusunda bulunmuştu.