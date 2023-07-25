Hadise derin göğüs dekoltesiyle kulisten paylaştı! O görüntülere tepkiler çığ gibi: “Bu kadar teşhircilik gerçekten mide bulandırıyor...”

Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık konuşulan Hadise, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Derin göğüs dekolteli elbisesi ile kamera karşısına geçen şarkıcı, kulis görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede gündem olan paylaşıma tepkiler çığ gibi büyürken bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu kadar teşhircilik gerçekten mide bulandırıyor" yorumunda bulundu. İşte Hadise'nin o paylaşımı...
Çırağan Sarayı'nda iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturan Hadise, düğünden 5 ay sonra boşanarak herkesi şaşkına çevirdi.
5 ay süren evliliğiyle günlerce magazin manşetlerinde yer bulan şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu.
Sosyal medyayı aktif kullanan Hadise, 14.5 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.