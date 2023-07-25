Hadise derin göğüs dekoltesiyle kulisten paylaştı! O görüntülere tepkiler çığ gibi: “Bu kadar teşhircilik gerçekten mide bulandırıyor...”

Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık konuşulan Hadise, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Derin göğüs dekolteli elbisesi ile kamera karşısına geçen şarkıcı, kulis görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede gündem olan paylaşıma tepkiler çığ gibi büyürken bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu kadar teşhircilik gerçekten mide bulandırıyor" yorumunda bulundu. İşte Hadise'nin o paylaşımı...