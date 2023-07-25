Hakan Ural'ın partneri Nur Tuğba Namlı çocuklarıyla paylaştı 3.çocuğunun yüzünü ilk kez gösterdi "Hem ruhum hem bedenim..."

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Neler Oluyor Hayatta'nın güzeller güzeli sunucusu, Hakan Ural'ın partneri Nur Tuğba Namlı, geçtiğimiz aylarda anne olmuştu. Arden ve Eliz'in ardından, Aren'i de kucağına alan Nur Tuğba Namlı, önceki gün çocuklarıyla birlikte paylaşım yaptı. Namlı'nın aile saadetine binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte detaylar...
Tuğba Namlı, 1983 yılında dünyaya geldi. Başarılı spiker Gülgün Feyman'dan aldığı sunuculuk eğitiminden sonra ekran macerası başlayan Nur Tuğba Namlı, haber bülteni spikeri olarak ekran önüne çıktı. İlk olarak SkyTürk kanalında gece haberlerini sunan Nur Tuğba Namlı, burada uzun süre görev aldıktan sonra NTV kanalına transfer oldu ve bu kanalda da haber spikeri olarak görev aldı.
TV 8 ekranlarında yayınlanmış olan Ütopya isimli yarışmanın gündüz kuşağında yayınlanan programı "Ütopya Panorama"programının sunuculuğunu üstlenen Nur Tuğba Namlı bu yarışmanın bitmesinin ardından yine TV 8 ekranlarında yayınlanmakta olan fenomen yarışma Survivor'ın gündüz kuşağında yayınlanan ve yarışmada gelişen olayların kritiğinin yapıldığı Survivor Panorama'nın Hakan Hatipoğlu ile birlikte sunuculuk yaptı.
Geçtiğimiz aylarda üçüncü çocuğunu kucağın almıştı Nur Tuğba Namlı.