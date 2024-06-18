1 sene aşk yaşamışlardı! Sinan Akçıl Hadise ile ayrılığını ifşa etti! Hülya Açıkgöz'ü hedef aldı: 'El ele tutuşmak yok’ diye bağırıyor

2009-2010 yılları arasına şüphesiz Hadise ve Sinan Akçıl'ın sürpriz aşkı damga vurmuştu. Hatta Sinan Akçıl'ın Hadise ile tanıştıkları tarihi koluna dövme yaptırması magazin manşetlerini süslemişti. Şimdilerde Hadise'ye verdiği mayo tepkisiyle gündeme gelen Sinan Akçıl, eski defterleri açtı. Hadise ile yaşadığı ilişkideki sorunları yıllar sonra ifşa eden Sinan Akçıl, hayrete düşüren açıklamalarda bulundu.
2009-2010 yılları arasında Hadise ve Sinan Akçıl'ın süpriz aşkı magazin manşetlerini sıkça süsledi. İkili biten ilişkilerinden sonra kendi yollarında devam etti.
Son zamanlarda eski aşkı Hadise'ye mayo tepkisi veren Sinan Akçıl bu kez bambaşka bir olayla gündem oldu. Katıldığı bir programda Sinan Akçıl Hadise ile biten ilişkisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sinan Akçıl, iki kez evlenip boşandığı oyuncu Burcu Kıratlı için, "Aşırı kıskançtı. Hatta aşırının ötesindeydi," ifadelerinin ardından Hadise ile ayrılık nedenini ifşa etti.