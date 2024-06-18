1 sene aşk yaşamışlardı! Sinan Akçıl Hadise ile ayrılığını ifşa etti! Hülya Açıkgöz'ü hedef aldı: 'El ele tutuşmak yok’ diye bağırıyor

1 2009-2010 yılları arasında Hadise ve Sinan Akçıl'ın süpriz aşkı magazin manşetlerini sıkça süsledi. İkili biten ilişkilerinden sonra kendi yollarında devam etti.

2 Son zamanlarda eski aşkı Hadise'ye mayo tepkisi veren Sinan Akçıl bu kez bambaşka bir olayla gündem oldu. Katıldığı bir programda Sinan Akçıl Hadise ile biten ilişkisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.