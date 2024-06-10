40 yıl sonra anlaşıldı! Yeşilçam filmlerinde şoke eden 10 çekim hatası; Kemal Sunal, Adile Naşit, Orhan Gencebay derken...

Türk sinemasının efsaneleşmiş dönemi olan Yeşilçam, hala Türkiye'nin gönlünde özel bir yer tutar. Ancak, bu filmlerin içinde zamanla fark edilen hatalar, dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmaz. Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Ayşen Gruda, Şener Şen, Münir Özkul, Adile Naşit gibi unutulmaz isimlerin yer aldığı bu yapıtlarda, 40 yıl sonra bile ortaya çıkan hataları görmek şaşırtıcı olabilir. İşte, Yeşilçam filmlerindeki bu dikkat çekici hatalar...
Sanat yönetmenleri, görüntü yönetmenleri, yönetmenler ve kurgucular gibi yapımcılar, bir sahnenin ve hikayenin oluşturulması aşamasında titizlikle çalışırlar. Ancak, bazen izleyicilerin dahi fark edebileceği hatalar yapım sürecinin bir parçası olabilir. İşte Yeşilçam filmlerinde şoke eden çekim hataları...
Yapımcılığını Memduh Ün'ün yaptığı başrolünde Cüneyt Arkın'ın rol aldığı 1973 yılında yayınlanan 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.
Seyyit Battal'ın Bizanslıların elinden babası Battal Gazi'yi kurtarma serüvenini konu alan filmde; Cüneyt Arkın (Seyyit Battal) babasını kurtarmak için yedi ayrı şövalyede bulunan zindanlarının anahtarlarını toplamaya çalışır.