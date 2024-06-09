1,5 ayda 8 kilo verdiren Pelin Karahan diyeti; 39'luk oyuncu 49 kiloya fişek hızında düştü! "Ketojenik diyet ve kick boks ile..."

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, son dönemde verdiği kilolar ve fit vücuduyla magazin gündemine oturdu. 2014 yılında Bedri Güntay ile evlenen ve bu birliktelikten iki çocuk sahibi olan Karahan, uzun bir süre fazla kilolarıyla mücadele etti. Ancak son zamanlarda, kısa sürede gözle görülür bir şekilde formuna kavuştu.
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, son zamanlarda aldığı kiloların ardından hızla formunu geri kazandı ve 10 kilo vererek dikkatleri üzerine çekti. Karahan, kilo verme sürecini tüm şeffaflığıyla açıkladı.
Hızlı Kilo Kaybı: 1 Ayda 8 Kilo!
Pelin Karahan, sadece 1,5 ay gibi kısa bir sürede 8 kilo vererek dikkatleri üzerine çekti. Bu hızlı kilo kaybı, izleyicilerin ve hayranlarının dikkatini çekerken, Karahan'ın zayıflama sırrı da merak konusu oldu.
Zayıflama Sırrı: Dengeli Beslenme ve Spor!
Bir süre önce Ceyda Düvenci'nin programına konuk olan Pelin Karahan, zayıflama sırrını izleyicilerle paylaşmıştı.