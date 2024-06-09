1,5 ayda 8 kilo verdiren Pelin Karahan diyeti; 39'luk oyuncu 49 kiloya fişek hızında düştü! "Ketojenik diyet ve kick boks ile..."

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, son dönemde verdiği kilolar ve fit vücuduyla magazin gündemine oturdu. 2014 yılında Bedri Güntay ile evlenen ve bu birliktelikten iki çocuk sahibi olan Karahan, uzun bir süre fazla kilolarıyla mücadele etti. Ancak son zamanlarda, kısa sürede gözle görülür bir şekilde formuna kavuştu.