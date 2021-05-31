Fenomen Ali Sürücü'den bomba itiraf! YouTube'da Çukur dizisinin yeni bölümünün analizini yapıyordu meğer...

TikTokta da hatrı sayılır bir kitlen var. Ama o platforma bir önyargı da var biliyorsun. Sen ne düşünüyorsun? Ne zaman başladın?

TikTok'a ben de önyargılı yaklaşıyordum. Instagram'da paylaştığım video 40 bin izlendi storymde. Aynı videomun kopyası TikTok'ta çekildi, 2 milyon izlendi. Ben de TikTok'a girmeye karar verdim.

Bir olay örgüsü yaratıp kıssadan hisseli videolar da çekiyorsun. O hikâyeli videolar çok izleniyor sanırım? Neden böyle yoğun ilgi oluyor sence o tür videolara? Beyaz Gölge'nin hikâyelerini nasıl buluyorsun?

Beyaz Gölge başarılı ama kendini biraz değiştirmeli bence. Sessiz içerik üretiyor, sesli içeriklere geçmeli. Hikâyeli içerikler daha çok izleniyor diğer içeriklere göre. Sadece dans edip dublaj yapan fenomenlerin videolarında bir emek yok gibi. Ama hikâye çekerken sesinden ışığına oyuncusundan çevresel koşullara kadar birçok farklı faktörle uğraşıyorsun, emek veriyorsun. İnsanlar sürekli aynı şeyleri görmek istemiyor, farklı şeyler arıyor.

Bazı videoların TikTok'un en çok takip edilen fenomenlerinden olan Cellat36 videolarına benziyor, kıyafet değiştirme videoları. Ondan mı esinlendin? Onu nasıl buluyorsun?

Cellat ile tanışmadım. İyi bir çocuk olabilir. Ama sosyal medyada bulunduğu konumu hak etmediğini düşünüyorum. İçeriklerine göre 1-2 milyon takipçisi olmalı. Farklılıklar katmaya çalışıyor ama daha fazlasını yapmalı.