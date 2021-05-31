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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi de meğer oyuncuymuş! Görenler şaştı kaldı işte abisi ve ablası

Rol aldığı Çukur dizisiyle son dönemin en çok konuşulan erkek oyuncularından biri olan Aras Bulut İynemli, bu kadar ön planda olmasına karşın özel hayatını kameralardan uzak tutuyor. Özel hayatı merak edilen Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu bir abisi ve bir ablası olduğunu biliyor muydunuz? İşte başta Aras Bulut İynemli'nin kardeşleri Yeşim İynemli ve Orçun İynemli olmak üzere, ünlülerin kardeşleri...

31.05.2021 16:09 - Son Güncelleme: 31.05.2021 16:09
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi de meğer oyuncuymuş! Görenler şaştı kaldı işte abisi ve ablası

Ekranların başarılı oyuncusu Aras Bulut İynemli'nin abisinin de oyuncu olduğunu ve çeşitli dizilerde rol aldığını biliyor muydunuz? İşte başta Aras Bulut İynemli olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi de meğer oyuncuymuş! Görenler şaştı kaldı işte abisi ve ablası

TANER ÖLMEZ VE KARDEŞİ TAYLAN ÖZGÜR ÖLMEZ

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi de meğer oyuncuymuş! Görenler şaştı kaldı işte abisi ve ablası

Taner Ölmez'in ağabeyi ünlü bir şarkıcı.

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi de meğer oyuncuymuş! Görenler şaştı kaldı işte abisi ve ablası

Öyle ki kardeşlerin bir düeti bile var.

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi de meğer oyuncuymuş! Görenler şaştı kaldı işte abisi ve ablası