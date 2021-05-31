Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda etmişti... Turgut Tunçalp ile eşi İlayda, Tamer Karadağlı ve genç sevgilisi ile ortaya çıktı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda etmişti... Turgut Tunçalp ile eşi İlayda, Tamer Karadağlı ve genç sevgilisi ile ortaya çıktı! Aralarındaki 30 yaş farkla günlerce konuşulan Tamer Karadağlı ve sevgilisi Iraz Yıldız, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Geçtiğimiz bölümde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda eden Haşmet Façalı karakterine hayat veren başarılı oyuncu Turgut Tunçalp ve eşi İlayda ile bir araya gelen çift kameralara işte böyle yansıdı...
31.05.2021 14:42
- Son Güncelleme: 31.05.2021 14:42
Turgut Tunçalp ile eşi İlayda, Tamer Karadağlı ve genç sevgilisi ile ortaya çıktı! Aralarındaki yaş farkı ile günlerce magazin gündeminden düşmeyen Tamer Karadağlı ile sevgilisi Iraz Yıldız da tatil sezonunu Bodrum'da açan ünlülerden...
DENİZ KENARINDA SOHBET
Son olarak 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol alan meslektaşı Turgut Tunçalp ile önceki gün Bodrum Ören'de bir araya gelen çiftten Karadağlı, deniz kenarında sohbet etti.
Sevgilisiyle günlerdir bir beach'in kenarında oturan Karadağlı, görenleri şaşırttı.
Gün boyu oturduğu yerden kalkmayan oyuncu, tişörtünü üzerinden çıkarmadı.
Tamer Karadağlı-Iraz Yıldız çiftini gören hayranları ikilinin günlerdir denize girmemesinin yanı sıra tişörtlerini dahil çıkarmamasına anlam veremedi.