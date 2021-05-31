Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda etmişti... Turgut Tunçalp ile eşi İlayda, Tamer Karadağlı ve genç sevgilisi ile ortaya çıktı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda etmişti... Turgut Tunçalp ile eşi İlayda, Tamer Karadağlı ve genç sevgilisi ile ortaya çıktı! Aralarındaki 30 yaş farkla günlerce konuşulan Tamer Karadağlı ve sevgilisi Iraz Yıldız, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Geçtiğimiz bölümde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda eden Haşmet Façalı karakterine hayat veren başarılı oyuncu Turgut Tunçalp ve eşi İlayda ile bir araya gelen çift kameralara işte böyle yansıdı...

31.05.2021 14:42 - Son Güncelleme: 31.05.2021 14:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





