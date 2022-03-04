Ekmek Teknesi'nin kızları Jale, Sonnur, Songül ve Sonay'ı siz bir de şimdi görün! Yıllar herkese uğradı onları teğet geçti
Başrollerinde Savaş Dinçel, Sermin Hürmeriç, Peker Açıkalın, Mehtap Bayri gibi oyuncuların yer aldığı Ekmek Teknesi dizisi bir döneme imzasını atmıştı. Hafızalara kazınan replikleri ve karakterleriyle Ekmek Teknesi pek çok genç yeteneğe ön ayak olmuştu. 2002-2005 yılları arasında evimize misafir olan bu diziyi hepimiz çok sevmiştik. Ekmek Teknesi'nin pek çok yıldızı diziden sonra ortadan kayboldu. Özellikle evin kızları Jale, Sonnur, Songül ve Sonay... Ekmek Teknesi sonrası kariyerlerinin bambaşka bir yee gitmesi gerekirken, onlar ortalardan kayboldu. Yıllar sonraki halleri ise şaşırtan cinsten...
04.03.2022 09:20 - Son Güncelleme: 04.03.2022 09:20
2000'lerin başında yayınlanan efsane yapımlardan biri de Ekmek Teknesi'ydi. 2002-2005 yılları arasında evimize misafir olan bu diziyi hepimiz çok sevmiştik. Oyunculukları, karakterleri bir başkaydı. Bir döneme damgasını vuran ve Türk dizi tarihinin unutulmazları arasına adını yazdıran Ekmek Teknesi'nin oyuncuları şimdi ne yapıyor?
Efsane bir dizi olmasının yanında Ekmek Teknesi, dizi ve sinema sektörüne kazandırdığı yıldızlarla da hafızalara kazındı.