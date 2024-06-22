Galatasaray'ın eski teknik adamı Fatih Terim'den eşiyle 42.yıl dönümü kutlaması! "Özel hissettirdiğin için teşekkür ederim"

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, eşi Fulya Terim ile 42. yıl dönümlerini romantik bir kutlama ile taçlandırdı. Ünlü teknik adam, sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal mesajla, eşine olan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi. İşte Fatih Terim'in eşi ve romantik mesajı...