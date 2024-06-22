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Galatasaray'ın eski teknik adamı Fatih Terim'den eşiyle 42.yıl dönümü kutlaması! "Özel hissettirdiğin için teşekkür ederim"

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, eşi Fulya Terim ile 42. yıl dönümlerini romantik bir kutlama ile taçlandırdı. Ünlü teknik adam, sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal mesajla, eşine olan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi. İşte Fatih Terim'in eşi ve romantik mesajı...

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 23:37 Güncelleme 22 Haziran 2024, 23:58
Galatasaray’ın eski teknik adamı Fatih Terim’den eşiyle 42.yıl dönümü kutlaması! Özel hissettirdiğin için teşekkür ederim 1

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, eşi Fulya Terim ile 42. yıl dönümlerini romantik bir kutlama ile taçlandırdı. Ünlü teknik adam, sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal mesajla, eşine olan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi. İşte Fatih Terim'in eşi ve romantik mesajı...

Galatasaray’ın eski teknik adamı Fatih Terim’den eşiyle 42.yıl dönümü kutlaması! Özel hissettirdiğin için teşekkür ederim 2

'İmparator' lakabıyla Galatasaray tarihine damga vuran teknik adam Fatih Terim, başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da milyonlar tarafından yakından takip ediliyor.

Galatasaray’ın eski teknik adamı Fatih Terim’den eşiyle 42.yıl dönümü kutlaması! Özel hissettirdiğin için teşekkür ederim 3

1982 yılında Fulya Terim ile nikah masasına oturan Fatih Terim, Buse ve Merve ismini verdikleri kızlarıyla evliliklerini taçlandırdı.

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