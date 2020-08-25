Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın oğlu şoför oldu! 'Kaskını pek bir sevdi'
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba, Instagram paylaşımıyla takipçilerini gülümsetti. Ozan Ali adında bir oğlu bulunan Ozan Akbaba, kas takan oğlunun fotoğrafını paylaştı. İşte kısa süre içerisinde yorum ve beğeni yağmuruna tutulan EDHO'nun sevilen oyuncusu Ozan Akbaba'nın oğlu...
25.08.2020 16:42
- Son Güncelleme: 25.08.2020 16:42
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