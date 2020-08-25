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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın oğlu şoför oldu! 'Kaskını pek bir sevdi'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba, Instagram paylaşımıyla takipçilerini gülümsetti. Ozan Ali adında bir oğlu bulunan Ozan Akbaba, kas takan oğlunun fotoğrafını paylaştı. İşte kısa süre içerisinde yorum ve beğeni yağmuruna tutulan EDHO'nun sevilen oyuncusu Ozan Akbaba'nın oğlu...

25.08.2020 16:42 - Son Güncelleme: 25.08.2020 16:42
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın oğlu şoför oldu! 'Kaskını pek bir sevdi'

Oktay Kaynarca'nın başrolünde olduğu ve Hızır Çakırbeyli karakterine hayat verdiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni sezon için bekleyiş sürüyor. EDHO 28 Nisan'da 165. bölüm ile sezon finali yapmıştı. Yeni sezon için henüz tarih belli olmadı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın oğlu şoför oldu! 'Kaskını pek bir sevdi'

Instagram hesabından oğlu Ozan Ali'yi paylaşan Ozan Akbaba, fotoğrafa 'Kaskını pek bir sevdi' notunu yazdı. Kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Ozan Akbaba'nın oğlunu görenler 'Maşallah' demekten kendini alıkoyamadı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın oğlu şoför oldu! 'Kaskını pek bir sevdi'

ALİŞAN VE BUSE VAROL'UN OĞLU

Burak Tektaş

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın oğlu şoför oldu! 'Kaskını pek bir sevdi'

Çift, bebeklerinin cinsiyetini organize ettikleri partide öğrendi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın oğlu şoför oldu! 'Kaskını pek bir sevdi'

Buse Varol - Alişan çiftinin ikinci çocukları kız olacak.

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