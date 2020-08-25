Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın oğlu şoför oldu! 'Kaskını pek bir sevdi'

Oktay Kaynarca'nın başrolünde olduğu ve Hızır Çakırbeyli karakterine hayat verdiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni sezon için bekleyiş sürüyor. EDHO 28 Nisan'da 165. bölüm ile sezon finali yapmıştı. Yeni sezon için henüz tarih belli olmadı.

