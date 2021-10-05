Ricky Martin de olsan da böyle rezil olursun! Bir zamanlar onu görünce herkesin dibi düşerdi şimdi estetikten geçilmiyor
Özellikle 90'lara damga vuran isimler sayılsa, ilk 10'da kendisine yer bulur Ricky Martin... Şimdilerde 49 yaşında olan Ricky Martin, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katıldı. Ne olduysa bu programdan sonra oldu. Ricky Martin'in yüzü görenleri şaşkına çevirdi. Yüzüne estetik ve dolgu yaptırdığı iddia edilen dünyaca ünlü şarkıcının kısa süredeki değişimi hayranlarını üzdü. Martin, gelen yorumlar üzerine sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.
05.10.2021 09:16
- Son Güncelleme: 05.10.2021 09:17
49 yaşındaki dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, önceki gün bir programa konuk oldu. Programdaki görüntüsüyle sosyal medyada gündem olan ünlü şarkıcı, son haliyle şaşırttı.
Estetik mağduru mu, yanlış fotoğraf açısı mı? 49 yaşındaki Latin yıldız Ricky Martin'in dünya magazinine damga vuran değişimi sosyal medyanın gündeminde oturdu.