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Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun garajında servet yatıyor! Görenler dönüp bir daha baktı
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun garajında servet yatıyor! Görenler dönüp bir daha baktı
Geçtiğimiz hafta futbol kariyerini sonlandıran Fenerbahçe'nin kaptanı eski futbolcu Emre Belözoğlu, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Emre Belözoğlu'nun servet değerindeki arabası ilgi odağı oldu. Adeta bir yer uçağı olan araca herkes dönüp bir daha baktı.
21.08.2020 12:46
- Son Güncelleme: 21.08.2020 12:46
Aktif futbol hayatını sonlandıran Emre Belözoğlu, Etiler'de objektiflere takıldı. Emre Belözoğlu, Etiler'de bir mekanda arkadaşlarıyla buluşup sohbet etti.
Çıkışta Fenerbahçe maskesi ile objektiflere poz veren 39 yaşındaki eski futbolcunun 3 milyon TL değerindeki Audi RS6 marka aracı dikkat çekti.
Otomobil tutkunu olduğu bilinen Belözoğlu'nun garajında; 3 milyon TL değerinde Mercedes G63 marka bir cipi, 4 milyon TL değerinde Bmw M8 marka spor aracı ve 1 milyon TL değerinde Bmw X5 marka bir cipi daha bulunuyor.
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