Fenerbahçe'den Survivor Aycan Yanaç'a müjde! Acun Ilıcalı açıkladı
Survivor 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden biri Aycan Yanaç... Almanya'da futbol oynayan ve Milli Takım formasını giyen Aycan Yanaç güzelliği ve parkurlardaki başarısıyla adından söz ettiriyor. Ünlüler takımının en genç yarışmacılarından biri olan Aycan Yanaç'a Fenerbahçe'den müjdeli haber geldi. 24 Mayıs Pazar akşamı yarışma öncesi Acun Ilıcalı, Aycan Yanaç ile sevindiren gelişmeyi paylaştı.
25.05.2020 10:41
- Son Güncelleme: 25.05.2020 11:09
Survivor 2020 yine nefesleri kesen bir maç ile izleyiciyi ekran başına kilitledi. Ünlüler takımında yer alan Aycan Yanaç performansıyla yine göz doldururken Acun Ilıcalı maç öncesi müjdeyi verdi.
Survivor'da bir klasik haline gelen futbol maçı yine nefesleri kesti. Acun Ilıcalı'nın ekibi ile Ünlüler ve Gönüllüler takımında oluşan karma takım karşı karşıya geldi.
Takımlarda dikkat çeken isim ise kadın futbolcu Aycan Yanaç oldu. Survivor'da oynana ilk futbol maçının ardından sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında olan milli futbolcu Ayvan Yanaç, maç öncesinde iddialı bir mesaj vererek 'Sahada iyi durun ki sarsılmayın' dedi
Milli futbolcu Aycan Yanaç, daha öncesinde Fenerbahçe taraftarı olduğunu açıklamıştı.
Acun Ilıcalı, Yanaç'a maç öncesi müjdeli haberi verdi.