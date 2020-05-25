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Fenerbahçe'den Survivor Aycan Yanaç'a müjde! Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden biri Aycan Yanaç... Almanya'da futbol oynayan ve Milli Takım formasını giyen Aycan Yanaç güzelliği ve parkurlardaki başarısıyla adından söz ettiriyor. Ünlüler takımının en genç yarışmacılarından biri olan Aycan Yanaç'a Fenerbahçe'den müjdeli haber geldi. 24 Mayıs Pazar akşamı yarışma öncesi Acun Ilıcalı, Aycan Yanaç ile sevindiren gelişmeyi paylaştı.

25.05.2020 10:41 - Son Güncelleme: 25.05.2020 11:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





