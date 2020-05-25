Adele yeni haliyle ağızları açık bırakmıştı! Şimdi herkes Adele'e 45 kilo verdiren Sirtfood diyetinin peşinde
Adele nasıl zayıfladı? Herkes 32 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcının yeni halini göründe, dönüp bir daha baktı emin olabilmek içinde. Balık etli halleriyle bildiğimiz Adele, bir deri bir kemik kalmıştı ve yeni haliyle bambaşka birine dönüşmüştü. Eşi Simon Konecki'den boşanan bir çocuk annesi nasıl zayıfladı, nasıl bir diyet uyguladı en çok merak edilenlerin başında geliyor, hele ki koronavirüs nedeniyle evde olduğumuz şu günlerde alınan kiloları varsayarsak. Adele'in zayıflama sırrı ortaya çıktı, Sirtfood diyeti. Peki nedir bu Sirtfood diyeti? Nasıl uygulanır?
25.05.2020 11:02
- Son Güncelleme: 25.05.2020 11:10
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