Adele yeni haliyle ağızları açık bırakmıştı! Şimdi herkes Adele'e 45 kilo verdiren Sirtfood diyetinin peşinde

Her yıl yeni yeni diyetler ve zayıflama metotları hayatımıza giriyor. Şu sıra tüm dünyada en çok merak edileni Adele'e 45 kilo verdiren Sirtfood diyeti. Şimdi herkes Adele'in izinde… Çikolata ve çileğin de bu diyette olduğunu söylemeden geçmeyeyim.