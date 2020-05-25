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Adele yeni haliyle ağızları açık bırakmıştı! Şimdi herkes Adele'e 45 kilo verdiren Sirtfood diyetinin peşinde

Adele nasıl zayıfladı? Herkes 32 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcının yeni halini göründe, dönüp bir daha baktı emin olabilmek içinde. Balık etli halleriyle bildiğimiz Adele, bir deri bir kemik kalmıştı ve yeni haliyle bambaşka birine dönüşmüştü. Eşi Simon Konecki'den boşanan bir çocuk annesi nasıl zayıfladı, nasıl bir diyet uyguladı en çok merak edilenlerin başında geliyor, hele ki koronavirüs nedeniyle evde olduğumuz şu günlerde alınan kiloları varsayarsak. Adele'in zayıflama sırrı ortaya çıktı, Sirtfood diyeti. Peki nedir bu Sirtfood diyeti? Nasıl uygulanır?

25.05.2020 11:02 - Son Güncelleme: 25.05.2020 11:10
Adele yeni haliyle ağızları açık bırakmıştı! Şimdi herkes Adele'e 45 kilo verdiren Sirtfood diyetinin peşinde

Her yıl yeni yeni diyetler ve zayıflama metotları hayatımıza giriyor. Şu sıra tüm dünyada en çok merak edileni Adele'e 45 kilo verdiren Sirtfood diyeti. Şimdi herkes Adele'in izinde… Çikolata ve çileğin de bu diyette olduğunu söylemeden geçmeyeyim.

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Adele yeni haliyle ağızları açık bırakmıştı! Şimdi herkes Adele'e 45 kilo verdiren Sirtfood diyetinin peşinde

İngiliz şarkıcı Adele'in sesine, şarkılarına hangimiz hayran değiliz ki... Her zaman müzik listelerinde üst sıralarda yer almayı başardı. Şu sıralarda ise verdiği kilolarla gündemde.

Adele yeni haliyle ağızları açık bırakmıştı! Şimdi herkes Adele'e 45 kilo verdiren Sirtfood diyetinin peşinde

32. yaş gününde Instagram'a koyduğu fotoğrafı kaçımız yakından ve daha yakından inceleyip, gerçekten o mu değil mi diye baktık?

Adele yeni haliyle ağızları açık bırakmıştı! Şimdi herkes Adele'e 45 kilo verdiren Sirtfood diyetinin peşinde

Şarkıcı yeni halinden oldukça mutlu görünüyor. Adele de bu haliyle kendine güveninin arttığını söylüyor. Az buz değil yaklaşık 45 kilo verdi.

Adele yeni haliyle ağızları açık bırakmıştı! Şimdi herkes Adele'e 45 kilo verdiren Sirtfood diyetinin peşinde

Şimdi herkes Adele'in nasıl bir diyet uyguladığını merak ediyor.

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