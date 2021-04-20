Pelin Öztekin 'keşke içimi çıkarıp koyabilsem önüme!' dedi yürekleri dağladı! Babası Rasim Öztekin'i kaybedeli tam 40 gün oldu

"BEN ARTIK BÜYÜDÜK BABA"

Öte yandan Öztekin, babasının vefatından bir hafta sonra beraber çekilen karelerini yayınlayarak duygusal bir paylaşım yapmış ve şunları yazmıştı: "Her şey ne kadar hızlı, aynı gidişin gibi Babiş. Sanki dün kulağına 'kal benimle, ben daha o kadar büyümedim' diye fısıldayan ben değildim. Sen yine erken davrandın kaptan! Yaka iğnesi gibi boynunda uyuttuğun, omuzunda taşıdığın, tekneden denize attığın, elinden tutup maça götürdüğün, babasını hayranlıkla sahnede izleyen, babasını ustası yapıp o yolda ilerleyen o minik kız çocuğu bir gecede büyüdü. Ben sonunda büyüdüm baba."