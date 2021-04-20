Pelin Öztekin 'keşke içimi çıkarıp koyabilsem önüme!' dedi yürekleri dağladı! Babası Rasim Öztekin'i kaybedeli tam 40 gün oldu
Kalp krizi sonucu 8 Mart'ta babası Rasim Öztekin'i kaybeden oyuncu Pelin Öztekin,'keşke içimi çıkarıp koyabilsem önüme!' dedi yürekleri dağladı! Ölümü ile sanat dünyasını yasa boğan usta oyuncu Rasim Öztekin hayatımızdan ayrılalı 40 gün oldu. Kızı Pelin Öztekin ise sosyal medya hesabından babası ile çekildiği çocukluk fotoğrafına yazdığı notla dikkat çekti. Cümlelerini "Bağırsam duyar mısın? Duysan gelir misin? Ahhh be baba neden her şey bu kadar zamansız! Çook özlüyorum, çoook seviyorum seni..." şeklinde sona erdiren Öztekin, takipçilerini derinden etkiledi.
"İÇİMDE KOCAMAN BİR ÇIĞLIK"
"Ne yapıyorsun Peloş" diye arayıp, sormayalı tam 40 gün oldu. Ben kime anlatacağım şimdi yaptığım salaklıkları, 'öf yaa bi de başıma bu geldi ya' diye isyanımı? Başardığım işlerin aferini de sensiz yarım kaldı. Arkanda bıraktığın ayak izlerine basarak senin yolunda yürümeye devam ediyorum ama o ayakları yere sağlam bastığı için gurur duyduğun kızın bu aralar biraz yorgun, çaresiz. Sesimden anladığın tüm hislerim şimdi sessiz, içimde kocaman bir çığlık.
"BEN ARTIK BÜYÜDÜK BABA"
Öte yandan Öztekin, babasının vefatından bir hafta sonra beraber çekilen karelerini yayınlayarak duygusal bir paylaşım yapmış ve şunları yazmıştı: "Her şey ne kadar hızlı, aynı gidişin gibi Babiş. Sanki dün kulağına 'kal benimle, ben daha o kadar büyümedim' diye fısıldayan ben değildim. Sen yine erken davrandın kaptan! Yaka iğnesi gibi boynunda uyuttuğun, omuzunda taşıdığın, tekneden denize attığın, elinden tutup maça götürdüğün, babasını hayranlıkla sahnede izleyen, babasını ustası yapıp o yolda ilerleyen o minik kız çocuğu bir gecede büyüdü. Ben sonunda büyüdüm baba."