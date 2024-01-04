53 yaşındaki dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'dan "Sen yapma bari" dedirten hareket... Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Cem Adrian hakkında kullandığı ifadelerle magazin gündemine gelen Fazıl Say'ın, Nişantaşı'nda iki bahçe katını satın alıp, aradaki duvarı yıktırıp güvenliği yok 'say'dığı iddia edildi. İşte o haberin tüm ayrıntıları.
Nişantaşı, ünlü piyanist Fazıl Say'la ilgili bir iddiayla çalkalanıyor. Say, Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi'nde yan yana iki apartmanın bahçe katlarını satın alıp birleştirmiş ve tek daire yapmıştı.
İddialara göre ünlü piyanist bu genişletme işlemleri sırasında aradaki perde duvarlarını yıktırdı.
İddiaya Bülent Cankurt, Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde şu ifadelerle yer verdi: