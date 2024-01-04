Fazıl Say güvenliği hiçe "Say"dı duvarları yıktı! Nişantaşı'nda iki bahçe katıp alıp birleştiren Fazıl Say...

53 yaşındaki dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'dan "Sen yapma bari" dedirten hareket... Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Cem Adrian hakkında kullandığı ifadelerle magazin gündemine gelen Fazıl Say'ın, Nişantaşı'nda iki bahçe katını satın alıp, aradaki duvarı yıktırıp güvenliği yok 'say'dığı iddia edildi. İşte o haberin tüm ayrıntıları.