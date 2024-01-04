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Fazıl Say güvenliği hiçe "Say"dı duvarları yıktı! Nişantaşı'nda iki bahçe katıp alıp birleştiren Fazıl Say...

53 yaşındaki dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'dan "Sen yapma bari" dedirten hareket... Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Cem Adrian hakkında kullandığı ifadelerle magazin gündemine gelen Fazıl Say'ın, Nişantaşı'nda iki bahçe katını satın alıp, aradaki duvarı yıktırıp güvenliği yok 'say'dığı iddia edildi. İşte o haberin tüm ayrıntıları.

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 09:56 Güncelleme 04 Ocak 2024, 12:02
Fazıl Say güvenliği hiçe Saydı duvarları yıktı! Nişantaşı’nda iki bahçe katıp alıp birleştiren Fazıl Say... 1

Nişantaşı, ünlü piyanist Fazıl Say'la ilgili bir iddiayla çalkalanıyor. Say, Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi'nde yan yana iki apartmanın bahçe katlarını satın alıp birleştirmiş ve tek daire yapmıştı.

Fazıl Say güvenliği hiçe Saydı duvarları yıktı! Nişantaşı’nda iki bahçe katıp alıp birleştiren Fazıl Say... 2

İddialara göre ünlü piyanist bu genişletme işlemleri sırasında aradaki perde duvarlarını yıktırdı.

Fazıl Say güvenliği hiçe Saydı duvarları yıktı! Nişantaşı’nda iki bahçe katıp alıp birleştiren Fazıl Say... 3

İddiaya Bülent Cankurt, Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde şu ifadelerle yer verdi:

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