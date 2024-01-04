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Merve Boluğur yeni sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı "Gözümüzün önünde ne hale geldi" 53 günlük olay evliliğin ardından

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur, aşk hayatındaki sessizliği bozdu, yeni sevgilisiyle yakalandı... Mert Aydın'la yaptığı 53 günlük evliliğin ardından, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Boluğur, önceki gece yeni sevgilisiyle kameralara yakalandı. Boluğur'un aşka geldiği o anlar magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 09:11 Güncelleme 04 Ocak 2024, 09:26
Merve Boluğur yeni sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı Gözümüzün önünde ne hale geldi 53 günlük olay evliliğin ardından 1

İlginç sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile gündemden düşmeyen Merve Boluğur, durdu durdu bombayı patlattı.

Merve Boluğur yeni sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı Gözümüzün önünde ne hale geldi 53 günlük olay evliliğin ardından 2

Yıllar içerisinde bambaşka birine dönüşen Merve Boluğur, her ne kadar çok uzun süredir oyunculuk yapmasa da ilginç çıkışları ve paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Merve Boluğur yeni sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı Gözümüzün önünde ne hale geldi 53 günlük olay evliliğin ardından 3

Kumral sevdasıyla bilinen Boluğur'un aşkta yüzü bir türlü gülmedi.

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