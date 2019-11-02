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Dadı ile sabun köpüğü bir şöhret yakalamıştı! İşte dizinin Duygu'su Gökçe Bilgebay'ın son hali...

İlk bölümü 2001 yılında yayınlanan Dadı dizisi, kadrosunda Kenan Işık, Haldun Dormen ve Sinem Kobal gibi birçok ünlü oyuncuyu ağırlıyordu. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen, hala eğlenceli ve sıcak sahneleriyle akıllardan silinmeyen dizinin çocuk oyuncuları, kendilerine farklı yollar çizdi. Kardeşlerin en büyüğü olan Kobal, oyunculuktan hiç vazgeçmedi ve en son meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine girdi. Ortanca kardeşi canlandıran Yaşar Abrayava, Sakarya Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra IBM'e bağlı Türk Telekom AR-GE merkezinde sistem sorumlusu olarak çalışmaya başladı. Evin en küçük bireyi Duygu'ya hayat veren Gökçe Bilgebay'ın ekran macerası ise henüz 6 aylıkken, çeşitli reklamlarda oynayarak başladı. Peki Dadı dizisinin Duygu'su Gökçe Bilgebay şimdilerde neler yapıyor? İşte son hali.

02.11.2019 15:45 - Son Güncelleme: 02.11.2019 15:52
Dadı ile sabun köpüğü bir şöhret yakalamıştı! İşte dizinin Duygu'su Gökçe Bilgebay'ın son hali...

Bir döneme damga vuran Dadı dizisinde, evin en küçük bireyi olan Duygu karakterine hayat veren Gökçe Bilgebay, şimdilerde nasıl görünüyor dersiniz?

Dadı ile sabun köpüğü bir şöhret yakalamıştı! İşte dizinin Duygu'su Gökçe Bilgebay'ın son hali...

ÇOCUK OYUNCULARIN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMİ

Sinan Dağ

Dadı ile sabun köpüğü bir şöhret yakalamıştı! İşte dizinin Duygu'su Gökçe Bilgebay'ın son hali...
Dadı ile sabun köpüğü bir şöhret yakalamıştı! İşte dizinin Duygu'su Gökçe Bilgebay'ın son hali...

Volkan Demirok

Dadı ile sabun köpüğü bir şöhret yakalamıştı! İşte dizinin Duygu'su Gökçe Bilgebay'ın son hali...
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