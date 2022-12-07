Fatih Ürek tartışmanın fitilini ateşledi! “Tapılası bir kadın olmak istiyor” dediği eski dostu Demet Akalın’dan yanıt gecikmedi!
Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, konuk olduğu bir programda eski dostu Demet Akalın'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Çarşısı pazarı açık olsun, hayırlı işler diliyorum. Tapılası bir kadın olmak istiyorsun ama maalesef Demet'ciğim, değilsin" ifadeleri kullanan Ürek'e eski dostu Demet Akalın'dan ise yanıt gecikmedi. Akalın, kendisi hakkında yorumda bulunan sosyal medya kullanıcılarına verdiği yanıtlarla Ürek'e karşılık verdi. İşte detaylar...
07.12.2022 18:34 - Son Güncelleme: 07.12.2022 18:38
Son olarak Gelinim Mutfakta programının sunucusu olarak izleyici karşısına çıkan ünlü şarkıcı Fatih Ürek, konuk olduğu bir programda eski dostu Demet Akalın'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ürek, Demet Akalın hakkında şunları söyledi: "Demet Akalın kendi dengelerini korumak zorunda artık bunu düşünsün, bir anne artık çünkü. Şu andaki kalıbından çıkması gerekiyor.