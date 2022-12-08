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Çocuklar Duymasın'ın Amerikalı Mary'si Demet Tuncer'i yıllar sonra gören inanamadı! Demet Tuncer'in son hali ağızları açık bıraktı

İlk bölümü 2002 yılında yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinin kadrosunda Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Furkan Kızılay, Vatan Şaşmaz ve Meriç Acemi gibi isimler yer alıyordu. Başrollerini Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ'un üstlendiği bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde 'Mary' karakterine hayat veren Demet Tuncer, yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde yaşamını Amerika'da sürdüren Tuncer'in son halini görenler ise tanımakta zorlandı. Oyuncu, şarkıcı ve dublaj sanatçısı kimliğiyle tanınan 46 yaşındaki Demet Tuncer'in yıllar içindeki değişimi sosyal medyaya damga vurdu. İşte Demet Tuncer'in son hali&hellip;

08.12.2022 08:52 - Son Güncelleme: 08.12.2022 08:53
Çocuklar Duymasın’ın Amerikalı Mary’si Demet Tuncer’i yıllar sonra gören inanamadı! Demet Tuncer’in son hali ağızları açık bıraktı

Oyuncu olmadan önce seslendirmen ve şarkıcılık yapan Demet Tuncer, Çocuklar Duymasın dizisiyle televizyon ekranlarına adım atmıştı. Şimdilerde 47 yaşında olan Demet Tuncer, yıllar içerisindeki değişimiyle dikkat çekti.

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Çocuklar Duymasın’ın Amerikalı Mary’si Demet Tuncer’i yıllar sonra gören inanamadı! Demet Tuncer’in son hali ağızları açık bıraktı

1975 yılında İstanbul'da doğan Demet Tuncer, liseyi bitirdikten sonra bir süre ABD'de yaşadı. Orada oyunculuk eğitimi alan Tuncer, Türkiye'ye döner dönmez Çocuklar Duymasın dizisinde rol aldı. Daha sonra Kadın Terzisi, Arapsaçı ve Yahşi Batı gibi filmlerde kamera karşısına geçti.

Çocuklar Duymasın’ın Amerikalı Mary’si Demet Tuncer’i yıllar sonra gören inanamadı! Demet Tuncer’in son hali ağızları açık bıraktı

Prenses ve Kurbağa filminde seslendirme yapan Demet Tuncer; Filinta dizisiyle televizyona geri döndü. Filinta'nın başrolünde Berrak Tüzünataç, Hazım Körmükçü gibi isimler yer alıyordu. 2017 yılında yeniden Çocuklar Duymasın dizisinde rol alan Demet Tuncer, bir süredir gözlerden uzak yaşıyor.

Çocuklar Duymasın’ın Amerikalı Mary’si Demet Tuncer’i yıllar sonra gören inanamadı! Demet Tuncer’in son hali ağızları açık bıraktı

Sosyal medyada aktif olan Demet Tuncer, Instagram hesabında eğitici İngilizce videoları paylaşıyor. Kitap seslendirmesi de yapan ünlü oyuncu, hayatına dair tüm detayları takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Çocuklar Duymasın’ın Amerikalı Mary’si Demet Tuncer’i yıllar sonra gören inanamadı! Demet Tuncer’in son hali ağızları açık bıraktı

47 yaşındaki Demet Tuncer'in hâlâ çok güzel olduğunu savunanlar kadar, ''Yıllar size acımamış'' diyenler de oluyor.

İşte Çocuklar Duymasın dizisiyle adını duyuran Demet Tuncer başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri…

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