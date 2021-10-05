Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan cesaretini konuşturdu su altında şov yaptı! Siyah bikinisini giydi köpek balıklarıyla yüzdü
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan cesaretini konuşturdu su altında şov yaptı! Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın oyuncu kızı Zeynep Alkan, sosyal medya hesabında yayınladığı video ile tüm dikkatleri üzerine topladı. Maldivler adalarındaki tatilinde köpek balıklarıyla yüzen Zeynep Alkan, o anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı. Siyah bikinisi ile objektif karşısına geçen Zeynep Alkan, "Kendimi deniz kızı gibi hissettim" ifadelerini kullandı. İşte Zeynep Alkan'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
05.10.2021 22:24
- Son Güncelleme: 05.10.2021 22:24
Hamdi Alkan'ın Canan Hoşgör ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Zeynep Alkan, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Maldivler tatilinde köpek balıklarıyla yüzen Zeynep Alkan, o anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı.
Cesaretiyle kendine hayran bırakan Zeynep Alkan'ın paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.
Öte yandan siyah bikinisi ile objektif karşısına geçen Zeynep Alkan'ın fit hali de dikkatlerde kaçmadı.