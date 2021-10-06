Tacizle suçlanan Mehmet Ali Erbil bakın kendini nasıl savundu! Ece Ronay’ın ifşa ettiği mesajlar gündeme bomba gibi düştü!
Ece Ronay'ın ifşa ettiği mesajlar gündeme bomba gibi düştü! Geçtiğimiz haftalarda Seda Sayan tarafından tecavüzle suçlanan Mehmet Ali Erbil, bu kez taciz iddiasıyla gündeme geldi. 'Karpuz' isimli şarkısı ile adını geniş kitlelere duyuran Ece Ronay, klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları sosyal medyada ifşa etti. Erbil'in kendisini taciz ettiğini belirten Ronay, "Ahlaksızlıklar her geçen gün büyüdü! Ağza alınmayacak derecede laflar söyleyip tehdit etti" iddiasında bulundu. İfşa edilen mesajlar herkesi şaşkına çevirirken Erbil, sessizliğini bozdu. Bakın Mehmet Ali Erbil kendisini nasıl savundu...
Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiğini iddia ettiği ses kayıtlarını ve mesajları sosyal medya hesabında ifşa etti.
"Görmezden gelmeye çalıştım, yaşına ve bulunduğu konuma saygımdan sessiz kalmaya çalıştım. Ona da gördüğünüz üzere ilk günden itibaren düşündüğü gibi bir münasebetimiz olamayacağını kırmadan söyledim. Ama bugun bana durup dururken ağza alınmayacak derecede laflar söyleyip tehdit ettiği için bu paylaşımı yapmak zorundayım..."
"Bu paylaşım belki kariyerime ve mesleğime zarar verecek, çünkü kendisi yıllardır bu piyasada olan bir insan. Ama ben susmayacağım çünkü kendimi kandırılmış ve değersiz hissediyorum. Ben düştüm, başkası bu tofana düşmesin diye bu bir uyarı postudur. Ünlü de olsanız fenomen de olsanız tacizden kaçamıyorsunuz. Yazıklar olsun"