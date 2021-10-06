Tacizle suçlanan Mehmet Ali Erbil bakın kendini nasıl savundu! Ece Ronay’ın ifşa ettiği mesajlar gündeme bomba gibi düştü!

"Bu paylaşım belki kariyerime ve mesleğime zarar verecek, çünkü kendisi yıllardır bu piyasada olan bir insan. Ama ben susmayacağım çünkü kendimi kandırılmış ve değersiz hissediyorum. Ben düştüm, başkası bu tofana düşmesin diye bu bir uyarı postudur. Ünlü de olsanız fenomen de olsanız tacizden kaçamıyorsunuz. Yazıklar olsun"