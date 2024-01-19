Fare zehri, kelepçeler, birbirini ısıran insanlar... Esra Erol canlı yayınında yumruklu kavga!

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Geçtiğimiz günlerde eşinin bulunması için Esra Erol'a başvuran Selçuk Korkut'un eşi bulundu ve eşiyle yüzleşti. Zeynep Nazan Korkut'un anlattıkları ise Türkiye'nin gündemine oturdu. Korkut kayınvalidesiyle birlikte kayınpederini zehirlediğini itiraf etti. Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. Zeynep Nazan Korkut, Gökhan isimli bir kişiye kaçtığını ve onunla ilişkisine devam ettiğini belirtince eşi sinir krizi geçirdi ve canlı yayında eşine saldırdı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı. Esra Erol da kavgayı ayırmak isterken güvenlik güçleri araya girdi. İşte Esra Erol'da programında damga vuran o anlar!