Bestemsu Özdemir'in gözyaşları Acun Ilıcalı'yı harekete geçirmişti! Deprem bölgesinde gördüklerini anlattı: "Gölcük’ün bin katı daha kötü..."
Bestemsu Özdemir'in gözyaşları Acun Ilıcalı'yı harekete geçirmişti! Deprem bölgesinde gördüklerini anlatan Bestemsu Özdemir, 17 Ağustos 1999 depreminde evlerinin yıkıldığını anlattı ve "Şu anki deprem Gölcük depreminden bin kat daha kötü" dedi. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremin ardından 15 Şubat Çarşamba akşamı gece yarılarına kadar Türkiye Tek Yürek Kampanyası ile afet bölgeleri için ortak yayında bağış toplandı. O programda yer alan Bestemsu Özdemir'in gözyaşlarına boğulduğu anlar dikkat çekmişti.
Depremin ilk günü bölgeye giden Bestemsu Özdemir, gördüklerini korku filmine benzetti. 17 Ağustos 1999 depreminde evlerinin yıkıldığını anlatan oyuncu, "Şu anki deprem Gölcük depreminden bin kat daha kötü" dedi.
AFAD gönüllüsü olduğunu ve depremi duyar duymaz Hatay'a gittiğini belirten Özdemir, "Topladığımız yardımları dağıtmak için her gün 5-6 köy dolaştık. İnsan gibi dağıtım yaptık. Başkaları gibi önlerine yemek atmadık. Bu insanlar aciz değiller, sadece depremzedeler... Onların önüne kıyafet atamazsınız" şeklinde konuştu.
"Sosyal medyada paylaşım yapmakla kahraman olmuyorsunuz" diyerek, bölgeye gidip fotoğraf paylaşan ünlü isimleri sert bir dille eleştiren oyuncu, "Oradaki insanların durumunu paylaşmak çok ayıp... Orası sirk değil. Vicdanımızı kaybetmişiz. Mevzu kahramanlık hiç değil! İnsanların motivasyona, sarılıp ağlamaya ihtiyacı var" açıklamasını yaptı. Psikolojisinin bozulduğunu ve tüm ülkenin destek alması gerektiğini belirten Özdemir, "Arkadaşım sokakta boynunda düdükle dolaşıyor. Onu görmek bile insanı sarsıyor" şeklinde konuştu.