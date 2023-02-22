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Haberler Magazin Bestemsu Özdemir'in gözyaşları Acun Ilıcalı'yı harekete geçirmişti! Deprem bölgesinde gördüklerini anlattı: "Gölcük’ün bin katı daha kötü..."

Bestemsu Özdemir'in gözyaşları Acun Ilıcalı'yı harekete geçirmişti! Deprem bölgesinde gördüklerini anlattı: "Gölcük’ün bin katı daha kötü..."

Bestemsu Özdemir'in gözyaşları Acun Ilıcalı'yı harekete geçirmişti! Deprem bölgesinde gördüklerini anlatan Bestemsu Özdemir, 17 Ağustos 1999 depreminde evlerinin yıkıldığını anlattı ve "Şu anki deprem Gölcük depreminden bin kat daha kötü" dedi. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremin ardından 15 Şubat Çarşamba akşamı gece yarılarına kadar Türkiye Tek Yürek Kampanyası ile afet bölgeleri için ortak yayında bağış toplandı. O programda yer alan Bestemsu Özdemir'in gözyaşlarına boğulduğu anlar dikkat çekmişti.

22.02.2023 15:03 - Son Güncelleme: 22.02.2023 15:06
Bestemsu Özdemir’in gözyaşları Acun Ilıcalı’yı harekete geçirmişti! Deprem bölgesinde gördüklerini anlattı: Gölcük’ün bin katı daha kötü...

Bestemsu Özdemir'in gözyaşları Acun Ilıcalı'yı harekete geçirmişti! İşte deprem bölgesinde gördüklerini anlatan Bestemsu Özdemir'in açıklamaları...

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Bestemsu Özdemir’in gözyaşları Acun Ilıcalı’yı harekete geçirmişti! Deprem bölgesinde gördüklerini anlattı: Gölcük’ün bin katı daha kötü...

Depremin ilk günü bölgeye giden Bestemsu Özdemir, gördüklerini korku filmine benzetti. 17 Ağustos 1999 depreminde evlerinin yıkıldığını anlatan oyuncu, "Şu anki deprem Gölcük depreminden bin kat daha kötü" dedi.

Bestemsu Özdemir’in gözyaşları Acun Ilıcalı’yı harekete geçirmişti! Deprem bölgesinde gördüklerini anlattı: Gölcük’ün bin katı daha kötü...

AFAD gönüllüsü olduğunu ve depremi duyar duymaz Hatay'a gittiğini belirten Özdemir, "Topladığımız yardımları dağıtmak için her gün 5-6 köy dolaştık. İnsan gibi dağıtım yaptık. Başkaları gibi önlerine yemek atmadık. Bu insanlar aciz değiller, sadece depremzedeler... Onların önüne kıyafet atamazsınız" şeklinde konuştu.

Bestemsu Özdemir’in gözyaşları Acun Ilıcalı’yı harekete geçirmişti! Deprem bölgesinde gördüklerini anlattı: Gölcük’ün bin katı daha kötü...

"Sosyal medyada paylaşım yapmakla kahraman olmuyorsunuz" diyerek, bölgeye gidip fotoğraf paylaşan ünlü isimleri sert bir dille eleştiren oyuncu, "Oradaki insanların durumunu paylaşmak çok ayıp... Orası sirk değil. Vicdanımızı kaybetmişiz. Mevzu kahramanlık hiç değil! İnsanların motivasyona, sarılıp ağlamaya ihtiyacı var" açıklamasını yaptı. Psikolojisinin bozulduğunu ve tüm ülkenin destek alması gerektiğini belirten Özdemir, "Arkadaşım sokakta boynunda düdükle dolaşıyor. Onu görmek bile insanı sarsıyor" şeklinde konuştu.

Bestemsu Özdemir’in gözyaşları Acun Ilıcalı’yı harekete geçirmişti! Deprem bölgesinde gördüklerini anlattı: Gölcük’ün bin katı daha kötü...

Cumartesi günü tekrar bölgeye gideceğini ve set durumuna göre 3-4 gün kalacağını dile getiren Özdemir, "Soba yaptırdık. Çadıra çok ihtiyaç var, onları hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Kimseyle görüşmüyorum, sadece oraya yardım etmek için organize oluyorum. Aslında şu an hâlâ orada gibiyim" dedi.

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