Bestemsu Özdemir'in gözyaşları Acun Ilıcalı'yı harekete geçirmişti! Deprem bölgesinde gördüklerini anlattı: "Gölcük’ün bin katı daha kötü..."

"Sosyal medyada paylaşım yapmakla kahraman olmuyorsunuz" diyerek, bölgeye gidip fotoğraf paylaşan ünlü isimleri sert bir dille eleştiren oyuncu, "Oradaki insanların durumunu paylaşmak çok ayıp... Orası sirk değil. Vicdanımızı kaybetmişiz. Mevzu kahramanlık hiç değil! İnsanların motivasyona, sarılıp ağlamaya ihtiyacı var" açıklamasını yaptı. Psikolojisinin bozulduğunu ve tüm ülkenin destek alması gerektiğini belirten Özdemir, "Arkadaşım sokakta boynunda düdükle dolaşıyor. Onu görmek bile insanı sarsıyor" şeklinde konuştu.

