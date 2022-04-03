Yeşilçam'ın mavi boncuğu Emel Sayın'dan 'çıplak' itirafı! Meğer bu yüzden sinemadan uzaklaşmış: "Yatak sahnemizde Cüneyt Arkın bana dedi ki..."

"O GÜN KÜSTÜM"

Emel Sayın bir daha film çekmeme kararını neden aldığını ise şöyle anlattı: "Bir yatak sahnemiz vardı. Cüneyt bana dedi ki 'İçinde geceliğin olsun ama çarşafla örtelim. Omuzların görünsün, sanki çıplakmış duygusunu versin'. Benim böyle sahnelerde çok hassas olduğumu herkes biliyor. Ama öyle tatlı rica etti ki kıramadım. Sete gazeteci gelmesin, o sahneler servis edilmesin diye ricada bulundum. Bir hafta sonra bir baktım 'Emel Sayın çıplak, Cüneyt Arkın ile yatakta' diye haber çıktı. O kadar üzüldüm ki! Yıl 1980 ve bana türlü türlü mektuplar gelmeye başladı 'Senden beklemezdik' tarzında."