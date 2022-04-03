Yeşilçam'ın mavi boncuğu Emel Sayın'dan 'çıplak' itirafı! Meğer bu yüzden sinemadan uzaklaşmış: "Yatak sahnemizde Cüneyt Arkın bana dedi ki..."
Yeşilçam'ın mavi boncuğu Emel Sayın'dan 'çıplak' itirafı geldi, magazin dünyası bu açıklamayı konuşuyor... Meğer Emel, bu yüzden sinemadan elini eteğini çekmiş... "Rüzgar benim 15. ve son filmim oldu" diyen Emel Sayın, sinemayı bırakmasına sebep olan olayı ilk kez anlattı. "Bir yatak sahnemiz vardı. Cüneyt bana dedi ki 'İçinde geceliğin olsun ama çarşafla örtelim. Omuzların görünsün, sanki çıplakmış duygusunu versin'. Benim böyle sahnelerde çok hassas olduğumu herkes biliyor. Ama öyle tatlı rica etti ki kıramadım." diyen Emel Sayın, bakın neler anlattı.
"YATAK SAHNEMİZDE CÜNEYT ARKIN BANA DEDİ Kİ..."
Yeşilçam'ın mavi boncuğu Emel Sayın'ın itirafı gündeme bomba gibi düştü! Meğer bu yüzden sinemadan uzaklaşmış...
Cüneyt Arkın hayatını anlattığı 'Benim Kahramanım Türk Halkıdır' kitabında 1980'de Emel Sayın ile çektikleri 'Rüzgar' filminden bahsetmişti.
Aynı zamanda yönettiği filmde Emel Sayın'ı zorlu şartlarda çalıştırdığını söylemişti. Bir daha da bir filmde oynamadığını ifade etmiş, "Emel beni hiç sevmez" demişti.
'O NE DERSE YAPTIM'
Posta'nın haberine göre Emel Sayın "Rüzgar benim 15. ve son filmim oldu. Dayak sahnesi vardı ama benim suçum yoktu. Kendisi ısrar etti, vurdum. Cüneyt'i çok seviyorum. Filmin ayrıca yönetmeniydi. O ne derse yaptım" diye konuştu.
"O GÜN KÜSTÜM"
Emel Sayın bir daha film çekmeme kararını neden aldığını ise şöyle anlattı: "Bir yatak sahnemiz vardı. Cüneyt bana dedi ki 'İçinde geceliğin olsun ama çarşafla örtelim. Omuzların görünsün, sanki çıplakmış duygusunu versin'. Benim böyle sahnelerde çok hassas olduğumu herkes biliyor. Ama öyle tatlı rica etti ki kıramadım. Sete gazeteci gelmesin, o sahneler servis edilmesin diye ricada bulundum. Bir hafta sonra bir baktım 'Emel Sayın çıplak, Cüneyt Arkın ile yatakta' diye haber çıktı. O kadar üzüldüm ki! Yıl 1980 ve bana türlü türlü mektuplar gelmeye başladı 'Senden beklemezdik' tarzında."