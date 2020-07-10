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Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen fena yakalandı! Aralarındaki yaş farkına rağmen...

Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen'in sevgili olduğu iddiası geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düştü. Oyuncu Ozan Dolunay ile yakalanan eski sevgilisi Bahar Şahin'in ardından Reynmen'in de yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Son olarak oyuncu Doğu Demirkol ile aşk yaşayan Farah Zeynep Abdullah, Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ile ikinci kez görüntülendi. Bir parkta eğlenceli anlar geçirirken görüntülenen çift, bu kez de Levent'te bir mekanda baş başa romantik bir akşam geçirdi. Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi Reynmen ile arasındaki yaş farkı ise şoke etti!

10.07.2020 09:37 - Son Güncelleme: 10.07.2020 10:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





