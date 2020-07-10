Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen fena yakalandı! Aralarındaki yaş farkına rağmen...
Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen'in sevgili olduğu iddiası geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düştü. Oyuncu Ozan Dolunay ile yakalanan eski sevgilisi Bahar Şahin'in ardından Reynmen'in de yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Son olarak oyuncu Doğu Demirkol ile aşk yaşayan Farah Zeynep Abdullah, Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ile ikinci kez görüntülendi. Bir parkta eğlenceli anlar geçirirken görüntülenen çift, bu kez de Levent'te bir mekanda baş başa romantik bir akşam geçirdi. Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi Reynmen ile arasındaki yaş farkı ise şoke etti!
Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşkı belgelendi. 25 Haziran 2020 Perşembe günü, Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ile oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın görüntüleri sosyal medyaya sızdırıldı. Ortaya çıkan fotoğrafların ardından ikili arasında yeni bir aşk doğduğu iddia edildi. Ve beklenen gelişme...
ÖNLEM ALDILAR
Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen (Yusuf Aktaş) ikinci kez görüntülendi. Sabah'ın haberine göre çift, geçtiğimiz günlerde Levent'teki bir restoranda baş başa yemek yerken görüldü.Çift, mekanda tedbiri elden bırakmadı ve görüntülenme ihtimaline karşı birbirlerine mesafeli oturdu. Abdullah ve Reynmen'in yemek sırasında şakalaşmaları ve romantik halleri dikkatlerden kaçmadı.