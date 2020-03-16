Farah Zeynep Abdullah ve Doğu Demirkol aşkı jet hızıyla bitti!
Farah Zeynep Abdullah ve Doğu Demirkol ABD'de katıldıkları film festivalinin ardından aşk yaşamaya başlamıştı. İlk olarak Mecidiyeköy'de bir alışveriş merkezinin önünde görüntülenen ikili kısa bir süre sonra el ele kameralar karşısına çıkmıştı. 3 aydır birlikte olan çiftin aşkı kısa sürdü. Farah ile Doğu yollarını ayırdı.
16.03.2020 13:21
- Son Güncelleme: 16.03.2020 13:35
Farah Zeynep Abdullah ve Doğu Demirkol'un Amerika'da başlayan aşkları kısa sürdü.
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Farah Zeynep Abdullah'ın ve Doğu Demirkol'un ilişkisi, ABD'deki film festivalinde başlamıştı.
Aşkın ortaya çıkmasından birkaç hafta sonra da Mecidiyeköy'de objektiflere takılan ünlü çiftin, ilişkileri belgelenmişti.
Posta'nın haberine göre geçtiğimiz aralık ayında ilişki yaşamaya başlayan ve 3 aydır birlikte olan çift yollarını ayırdı.
10 gün önce yollarını ayırmaya karar veren iki ünlü isim, bundan sonra arkadaş kalacaklarını açıkladı.
Farah Zeynep Abdullah'ın, Demirkol ile ilişkisinden önce yine kendisi gibi oyuncu Ahmet Rıfat Şungar'la 2 yıllık bir ilişkisi vardı.