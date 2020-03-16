Haberler Galeri Magazin Farah Zeynep Abdullah ve Doğu Demirkol aşkı jet hızıyla bitti!

Farah Zeynep Abdullah ve Doğu Demirkol aşkı jet hızıyla bitti!

Farah Zeynep Abdullah ve Doğu Demirkol ABD'de katıldıkları film festivalinin ardından aşk yaşamaya başlamıştı. İlk olarak Mecidiyeköy'de bir alışveriş merkezinin önünde görüntülenen ikili kısa bir süre sonra el ele kameralar karşısına çıkmıştı. 3 aydır birlikte olan çiftin aşkı kısa sürdü. Farah ile Doğu yollarını ayırdı.

16.03.2020 13:21 - Son Güncelleme: 16.03.2020 13:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





