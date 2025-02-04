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Bahar'ın yıldızı Demet Evgar hakkında şaşırtan gerçek! Kardeşiyle aynı dizideymiş...

Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar hakkındaki bir gerçek duyanları şoke etti. Ünlü oyuncunun bir dönem kardeşiyle aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. İkilinin kardeş olduğunu öğrenenler "Benzemiyorlar" yorumunda bulundu. Bakın Demet Evgar'ın kardeşi kimmiş...

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Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 16:30 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 16:30
Bahar’ın yıldızı Demet Evgar hakkında şaşırtan gerçek! Kardeşiyle aynı dizideymiş...

Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar hakkında şaşırtan gerçek! Kardeşiyle aynı dizideymiş...

Demet Evgar Kimdir?

19 Mayıs 1980 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen Demet Evgar, Afsem Tiyatrosu'nda, henüz 17 yaşındayken oyunculuğa başladı.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar hakkında şaşırtan gerçek! Kardeşiyle aynı dizideymiş...

Sahnenin büyüsüne kapılarak İstanbul'a gelen başarılı oyuncu, burada İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden 2003 yılında mezun oldu.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar hakkında şaşırtan gerçek! Kardeşiyle aynı dizideymiş...

Konservatuar'da okuduğu yıllarda arkadaşlarıyla beraber kurduğu Tiyatro Kılçıkadlı amatör tiyatroda yazarlık ve oyunculuk yapan Evgar, daha sonra da tiyatrodan kopmayarak Kenter Tiyatrosu'nun oyuncuları arasına girdi.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar hakkında şaşırtan gerçek! Kardeşiyle aynı dizideymiş...

2010 yılında kardeşi Yiğit Evgar ve Göknur Olgunar ile Multi Arts Production'ı kurdu.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar hakkında şaşırtan gerçek! Kardeşiyle aynı dizideymiş...

Tiyatronun yanı sıra aralarında Aslı ile Kerem, Bütün Çocuklarım ve Emret Komutanım'ın da bulunduğu T.V. dizilerinde rol alan Demet Evgar, ayrıca Beyza'nın Kadınları, Banyo ve Yahşi Batı filmlerinde de rol aldı.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar hakkında şaşırtan gerçek! Kardeşiyle aynı dizideymiş...

Demet Evgar, Türkmax'da yayınlanan ve başrollerini Emre Karayel ile paylaştığı 1 Kadın 1 Erkek adlı dizide oynadı. Un Gars Une Fille adlı Kanada dizisinden uyarlanan 1 Kadın 1 Erkek, Demet Evgar'a İsmail Cem TV. Ödülleri'nde En İyi Komedi Dizisi Oyuncusu ödülünü getirirken dizinin kendisi de Dokuz Eylül Üniversitesi'nden En İyi TV. Komedi Dizisi Ödülü'nü kazandı.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar hakkında şaşırtan gerçek! Kardeşiyle aynı dizideymiş...

Demet Evgar, 6 yıldır birlikte olduğu Levent Babataş'la 17 Mart 2022 tarihinde evlendi.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar hakkında şaşırtan gerçek! Kardeşiyle aynı dizideymiş...

Mavi adında bir kızı olan ünlü oyuncunun ailesi de merak edildi. Evgar hakkındaki bir gerçek duyanları şoke etti.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar hakkında şaşırtan gerçek! Kardeşiyle aynı dizideymiş...

Ünlü oyuncunun bir dönem kardeşiyle aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. İkilinin kardeş olduğunu öğrenenler "Benzemiyorlar" yorumunda bulundu.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar hakkında şaşırtan gerçek! Kardeşiyle aynı dizideymiş...

İşte Demet Evgar'ın kardeşi...

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar hakkında şaşırtan gerçek! Kardeşiyle aynı dizideymiş...

Demet Evgar ve kardeşi Yiğit Evgar

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar hakkında şaşırtan gerçek! Kardeşiyle aynı dizideymiş...

Yiğit Evgar Kimdir?

Demet Evgar'ın Kadir Has Üniversitesi Sinema Televizyon okulunda okuyan kardeşi Yiğit Evgar, daha önce Erkekler Ağlamaz ve Rock Müzikallerinde sahne arkasında çalıştı.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar hakkında şaşırtan gerçek! Kardeşiyle aynı dizideymiş...

Yiğit Evgar, ablası Demet Evgar ile Gençlik Başımda Duman dizisinde yer aldı, ayrıca dizinin set fotoğrafçısıydı.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar hakkında şaşırtan gerçek! Kardeşiyle aynı dizideymiş...

Reklam filmlerinde de oynayan Evgar, Kavak Yelleri'nde de rol aldı.