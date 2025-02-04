Bahar’ın yıldızı Demet Evgar hakkında şaşırtan gerçek! Kardeşiyle aynı dizideymiş...

Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Demet Evgar Kimdir?
19 Mayıs 1980 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen Demet Evgar, Afsem Tiyatrosu'nda, henüz 17 yaşındayken oyunculuğa başladı.
Sahnenin büyüsüne kapılarak İstanbul'a gelen başarılı oyuncu, burada İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden 2003 yılında mezun oldu.
Konservatuar'da okuduğu yıllarda arkadaşlarıyla beraber kurduğu Tiyatro Kılçıkadlı amatör tiyatroda yazarlık ve oyunculuk yapan Evgar, daha sonra da tiyatrodan kopmayarak Kenter Tiyatrosu'nun oyuncuları arasına girdi.
2010 yılında kardeşi Yiğit Evgar ve Göknur Olgunar ile Multi Arts Production'ı kurdu.
Tiyatronun yanı sıra aralarında Aslı ile Kerem, Bütün Çocuklarım ve Emret Komutanım'ın da bulunduğu T.V. dizilerinde rol alan Demet Evgar, ayrıca Beyza'nın Kadınları, Banyo ve Yahşi Batı filmlerinde de rol aldı.
Demet Evgar, Türkmax'da yayınlanan ve başrollerini Emre Karayel ile paylaştığı 1 Kadın 1 Erkek adlı dizide oynadı. Un Gars Une Fille adlı Kanada dizisinden uyarlanan 1 Kadın 1 Erkek, Demet Evgar'a İsmail Cem TV. Ödülleri'nde En İyi Komedi Dizisi Oyuncusu ödülünü getirirken dizinin kendisi de Dokuz Eylül Üniversitesi'nden En İyi TV. Komedi Dizisi Ödülü'nü kazandı.
Demet Evgar, 6 yıldır birlikte olduğu Levent Babataş'la 17 Mart 2022 tarihinde evlendi.
Mavi adında bir kızı olan ünlü oyuncunun ailesi de merak edildi. Evgar hakkındaki bir gerçek duyanları şoke etti.
Ünlü oyuncunun bir dönem kardeşiyle aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. İkilinin kardeş olduğunu öğrenenler "Benzemiyorlar" yorumunda bulundu.
İşte Demet Evgar'ın kardeşi...
Demet Evgar ve kardeşi Yiğit Evgar
Yiğit Evgar Kimdir?
Demet Evgar'ın Kadir Has Üniversitesi Sinema Televizyon okulunda okuyan kardeşi Yiğit Evgar, daha önce Erkekler Ağlamaz ve Rock Müzikallerinde sahne arkasında çalıştı.
Yiğit Evgar, ablası Demet Evgar ile Gençlik Başımda Duman dizisinde yer aldı, ayrıca dizinin set fotoğrafçısıydı.
Reklam filmlerinde de oynayan Evgar, Kavak Yelleri'nde de rol aldı.