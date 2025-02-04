Bahar’ın yıldızı Demet Evgar hakkında şaşırtan gerçek! Kardeşiyle aynı dizideymiş...

Tiyatronun yanı sıra aralarında Aslı ile Kerem, Bütün Çocuklarım ve Emret Komutanım'ın da bulunduğu T.V. dizilerinde rol alan Demet Evgar, ayrıca Beyza'nın Kadınları, Banyo ve Yahşi Batı filmlerinde de rol aldı.

Demet Evgar, Türkmax'da yayınlanan ve başrollerini Emre Karayel ile paylaştığı 1 Kadın 1 Erkek adlı dizide oynadı. Un Gars Une Fille adlı Kanada dizisinden uyarlanan 1 Kadın 1 Erkek, Demet Evgar'a İsmail Cem TV. Ödülleri'nde En İyi Komedi Dizisi Oyuncusu ödülünü getirirken dizinin kendisi de Dokuz Eylül Üniversitesi'nden En İyi TV. Komedi Dizisi Ödülü'nü kazandı.

Demet Evgar, 6 yıldır birlikte olduğu Levent Babataş'la 17 Mart 2022 tarihinde evlendi.

Mavi adında bir kızı olan ünlü oyuncunun ailesi de merak edildi. Evgar hakkındaki bir gerçek duyanları şoke etti.