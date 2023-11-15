Evrim Alasya'nın babası bakın kim çıktı! O da tanıdık! Şimdilerde Müjde Uzman, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu, Ömer Kılıç gibi isimlerle kamera karşısına geçen Evrim Alasya, ailesiyle gündem oldu. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Alasya'nın babasının kim olduğunu öğrenince şaşıp kaldı. Bakın Evrim Alasya'nın kendisi gibi ünlü olan babası kimmiş...
Birçok farklı projede yer alan ve asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalayan Evrim Alasya'nın hayatı merak konusu oldu.
Yeşilçam yıldızı Zeki Alasya ile soyadı benzerliğiyle dikkat çeken oyuncu hakkında en çok "Evrim Alasya Zeki Alasya neyi oluyor?" sorusunun yanıtı aratıldı.
Bunun üzerine Aslen İzmirli olan 44 yaşındaki oyuncunun özellikle ailesi merak edildi.