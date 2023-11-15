Evrim Alasya’nın babası bakın kim çıktı! O da tanıdık! Ömer Kılıç’ın partneri meğer o ismin kızıymış...

Evrim Alasya'nın babası bakın kim çıktı! O da tanıdık! Şimdilerde Müjde Uzman, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu, Ömer Kılıç gibi isimlerle kamera karşısına geçen Evrim Alasya, ailesiyle gündem oldu. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Alasya'nın babasının kim olduğunu öğrenince şaşıp kaldı. Bakın Evrim Alasya'nın kendisi gibi ünlü olan babası kimmiş...