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Evrim Alasya’nın babası bakın kim çıktı! O da tanıdık! Ömer Kılıç’ın partneri meğer o ismin kızıymış...

Evrim Alasya'nın babası bakın kim çıktı! O da tanıdık! Şimdilerde Müjde Uzman, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu, Ömer Kılıç gibi isimlerle kamera karşısına geçen Evrim Alasya, ailesiyle gündem oldu. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Alasya'nın babasının kim olduğunu öğrenince şaşıp kaldı. Bakın Evrim Alasya'nın kendisi gibi ünlü olan babası kimmiş...

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 11:41 Güncelleme 15 Kasım 2023, 11:41
Evrim Alasya’nın babası bakın kim çıktı! O da tanıdık! Ömer Kılıç’ın partneri meğer o ismin kızıymış... 1

Birçok farklı projede yer alan ve asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalayan Evrim Alasya'nın hayatı merak konusu oldu.

Evrim Alasya’nın babası bakın kim çıktı! O da tanıdık! Ömer Kılıç’ın partneri meğer o ismin kızıymış... 2

Yeşilçam yıldızı Zeki Alasya ile soyadı benzerliğiyle dikkat çeken oyuncu hakkında en çok "Evrim Alasya Zeki Alasya neyi oluyor?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Evrim Alasya’nın babası bakın kim çıktı! O da tanıdık! Ömer Kılıç’ın partneri meğer o ismin kızıymış... 3

Bunun üzerine Aslen İzmirli olan 44 yaşındaki oyuncunun özellikle ailesi merak edildi.

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