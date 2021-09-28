Fahriye Evcen'in tek bir hareketi olay bu kez de 'kurt'larıyla paylaştı! Alparslan Büyük Selçuklu'nun Akça Hatun'u...
Fahriye Evcen ekranlara bomba gibi dönüyor! 3 yıl sonra yeniden ekranlarda boy gösterecek olan 35 yaşındaki Fahriye Evcen, aksiyon derslerine başladığını at üstündeki pozlarla duyurmuştu. Fahriye Evcen bu kez de setten kurtlarla birlikte verdiği pozunu Instagram hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımını, hayranları beğeni yağmuruna tuttu.
28.09.2021 16:02
- Son Güncelleme: 28.09.2021 16:02
Başrollerini Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in oynayacağı "Alp Arslan" dizisi için geri sayım başladı.
Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, uzun bir aradan sonra ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Fahriye Evcen, TRT1 ekranlarında yayınlanacak ve başrolünü Barış Arduç ile paylaştığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin setinden fotoğraf paylaştı.