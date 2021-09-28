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Fahriye Evcen'in tek bir hareketi olay bu kez de 'kurt'larıyla paylaştı! Alparslan Büyük Selçuklu'nun Akça Hatun'u...

Fahriye Evcen ekranlara bomba gibi dönüyor! 3 yıl sonra yeniden ekranlarda boy gösterecek olan 35 yaşındaki Fahriye Evcen, aksiyon derslerine başladığını at üstündeki pozlarla duyurmuştu. Fahriye Evcen bu kez de setten kurtlarla birlikte verdiği pozunu Instagram hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımını, hayranları beğeni yağmuruna tuttu.

28.09.2021 16:02 - Son Güncelleme: 28.09.2021 16:02
Fahriye Evcen’in tek bir hareketi olay bu kez de ’kurt’larıyla paylaştı! Alparslan Büyük Selçuklu’nun Akça Hatun’u...

Başrollerini Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in oynayacağı "Alp Arslan" dizisi için geri sayım başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fahriye Evcen’in tek bir hareketi olay bu kez de ’kurt’larıyla paylaştı! Alparslan Büyük Selçuklu’nun Akça Hatun’u...

Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, uzun bir aradan sonra ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Fahriye Evcen, TRT1 ekranlarında yayınlanacak ve başrolünü Barış Arduç ile paylaştığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin setinden fotoğraf paylaştı.

Fahriye Evcen’in tek bir hareketi olay bu kez de ’kurt’larıyla paylaştı! Alparslan Büyük Selçuklu’nun Akça Hatun’u...

Dizide, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracak olan Evcen, at binme ve kılıç eğitimi de aldı.

Fahriye Evcen’in tek bir hareketi olay bu kez de ’kurt’larıyla paylaştı! Alparslan Büyük Selçuklu’nun Akça Hatun’u...

Çekimler tüm hızıyla devam ederken güzel oyuncu, sette çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Fahriye Evcen’in tek bir hareketi olay bu kez de ’kurt’larıyla paylaştı! Alparslan Büyük Selçuklu’nun Akça Hatun’u...

"İYİ ANLAŞIYORLAR"

Kurt köpekleriyle poz veren Evcen, paylaşımına; "Akça ve kurtları. Biraz iyi anlaşıyorlar" notunu düştü.

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