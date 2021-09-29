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Haberler Magazin Serel Yereli göğüs dekoltesiyle sınır tanımadı yine bildiğiniz gibi ! Tepkilerin odağındaki isim Serel Yereli bu sefer de...

Serel Yereli göğüs dekoltesiyle sınır tanımadı yine bildiğiniz gibi ! Tepkilerin odağındaki isim Serel Yereli bu sefer de...

Eğitimine yurt dışında devam eden Serel Yereli, Instagram pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıl iç çamaşırı paylaşımları ile tepki çekmiş, Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yaptığı yorumla günlerce gündemde kalmıştı. Instagram hesabından devamlı sınırları aştığı fotoğraflarını yayınlayan bu kez de Serel Yereli'nin tercihi göğüs dekolteli fotoğraflarından yana oldu. Serel Yereli'nin paylaşımları tepki toplamaya devam etti.

29.09.2021 08:57 - Son Güncelleme: 29.09.2021 08:58
Serel Yereli göğüs dekoltesiyle sınır tanımadı yine bildiğiniz gibi ! Tepkilerin odağındaki isim Serel Yereli bu sefer de...

Bir süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan genç oyuncu Serel Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Daha önce pek çok defa dekolteli paylaşımlarına alıştığımı Serel Yereli bu kez de dekolteli pozlarını paylaşarak tepkilerin odağında.

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Serel Yereli göğüs dekoltesiyle sınır tanımadı yine bildiğiniz gibi ! Tepkilerin odağındaki isim Serel Yereli bu sefer de...

Serel Yereli, 2012 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve yarışmada şarkıcı Shakira'nın Whenever Whenever şarkısı seslendirdi ancak ilk turda elendi. Serel Yereli İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere tam 4 dil biliyor.

Serel Yereli göğüs dekoltesiyle sınır tanımadı yine bildiğiniz gibi ! Tepkilerin odağındaki isim Serel Yereli bu sefer de...

Geçtiğimiz yıl kadına yönelik şiddet, ve tacize karşı farkındalık yaratmak için başlatılan 'Challenge accepted' etiketiyle siyah beyaz fotoğraflarını paylaşan Serel Yereli, iç çamaşırlı pozuyla Survivor sunucusu Murat Ceylan da dahil birçok kişiden sosyal medyada tepki almasıyla gündeme gelmişti.

Serel Yereli göğüs dekoltesiyle sınır tanımadı yine bildiğiniz gibi ! Tepkilerin odağındaki isim Serel Yereli bu sefer de...

Murat Ceylan, Serel Yereli'nin fotoğrafına ''DM'den atacağın fotoğraf ana sayfaya düştü sanırım'' yazdı.

Serel Yereli ise Murat Ceylan'a cevabı anında verdi. Yereli, ''Ana sayfaya koyamayacağımız şeyi DM'de atmayız'' cevabını verdi.

Serel Yereli göğüs dekoltesiyle sınır tanımadı yine bildiğiniz gibi ! Tepkilerin odağındaki isim Serel Yereli bu sefer de...

Karşılıklı bu atışma magazin gündemine bomba gibi düşerken Serel Yereli Instagram'dan yeni paylaşımlarda bulundu.

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