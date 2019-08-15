Fahriye Evcen'in son halini görenler gözlerine inanamadı! Tatilden dönen çift havalimanında yakalandı

Bayram'ın üçüncü gününde Turgutreis'te bulunan bir butik otele giden ünlü çift, gün boyunca havuz başında keyif yaptı. İkili, bir ara serinlemek için havuza girerken, minik Karan da bakıcısının kucağında anne ve babasını izledi. Çift, havuzda bile gözlerini bir an olsun oğullarından ayırmadı.