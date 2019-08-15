Fahriye Evcen'in son halini görenler gözlerine inanamadı! Tatilden dönen çift havalimanında yakalandı
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, oğulları Karan ile birlikte geçirdikleri yaz tatilinden döndü. Ünlü çift, Diriliş Osman dizisi başlamadan önce soluğu Bodrum'da aldı. Tatil dönüşü İstanbul Havalimanı'nda kameralara yakalanan Burak Özçivit - Fahriye Evcen çiftini görenler ilk başta tanıyamadı. Geçtiğimiz Nisan ayında oğlu Karan'ı dünyaya getiren Fahriye Evcen'in son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte 33 yaşındaki Fahriye Evcen'in son hali...
15.08.2019 14:23
- Son Güncelleme: 15.08.2019 14:44
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, Diriliş Osman dizisi başlamadan önce kısa bir tatil geçirdi. Oğulları Karan'ı 4 ay önce kucaklarına alan Fahriye Burak çifti, tatil dönüşü İstanbul Havalimanı'nda kameralara yakalandı. Fahriye Evcen'in son halini görenler ise şok oldu. İşte Fahriye Evcen'in son hali...
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