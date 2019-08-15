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Fahriye Evcen'in son halini görenler gözlerine inanamadı! Tatilden dönen çift havalimanında yakalandı

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, oğulları Karan ile birlikte geçirdikleri yaz tatilinden döndü. Ünlü çift, Diriliş Osman dizisi başlamadan önce soluğu Bodrum'da aldı. Tatil dönüşü İstanbul Havalimanı'nda kameralara yakalanan Burak Özçivit - Fahriye Evcen çiftini görenler ilk başta tanıyamadı. Geçtiğimiz Nisan ayında oğlu Karan'ı dünyaya getiren Fahriye Evcen'in son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte 33 yaşındaki Fahriye Evcen'in son hali...

15.08.2019 14:23 - Son Güncelleme: 15.08.2019 14:44
Fahriye Evcen'in son halini görenler gözlerine inanamadı! Tatilden dönen çift havalimanında yakalandı

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, Diriliş Osman dizisi başlamadan önce kısa bir tatil geçirdi. Oğulları Karan'ı 4 ay önce kucaklarına alan Fahriye Burak çifti, tatil dönüşü İstanbul Havalimanı'nda kameralara yakalandı. Fahriye Evcen'in son halini görenler ise şok oldu. İşte Fahriye Evcen'in son hali...

Fahriye Evcen'in son halini görenler gözlerine inanamadı! Tatilden dönen çift havalimanında yakalandı

Bodrum tatilini bitiren Fahriye Evcen, nisan ayında dünyaya gelen oğulları Karan ve eşi Burak Özçivit ile birlikte İstanbul'a döndü.

Fahriye Evcen'in son halini görenler gözlerine inanamadı! Tatilden dönen çift havalimanında yakalandı

Çift, İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.Karan'ın görüntülenmemesi için önlem alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivitkendilerini bekleyen araç ile evlerinin yolunu tuttu.

Fahriye Evcen'in son halini görenler gözlerine inanamadı! Tatilden dönen çift havalimanında yakalandı

Bayram'ın üçüncü gününde Turgutreis'te bulunan bir butik otele giden ünlü çift, gün boyunca havuz başında keyif yaptı. İkili, bir ara serinlemek için havuza girerken, minik Karan da bakıcısının kucağında anne ve babasını izledi. Çift, havuzda bile gözlerini bir an olsun oğullarından ayırmadı.

Fahriye Evcen'in son halini görenler gözlerine inanamadı! Tatilden dönen çift havalimanında yakalandı

BURAK YİNE İŞBAŞINDA

Daha doğmadan anne ve babasının adına Instagram hesabı açtığı ve dünya çapında 135 bin takipçisi olan minik Karan, ilk kez TAKVİM tarafından görüntülendi.

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