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Fahriye Evcen'in pabucunu dama attı, sosyal medyayı salladı: Fahriye o senden daha güzel! Burak Özçivit'in eşi...

Gerek oyunculuğu, gerek anneliği gerekse güzelliğiyle herkese örnek oluyor Fahriye Evcen. Ancak öyle biri Fahriye Evcen'in pabucunu dama attı ki, sosyal medyayı salladı. Her seferinde aşklarını sosyal medya üzerinden ilan etmekten geri durmayan Fahriye Evcen ve Kuruluş Osman'ın başrolü eşi Burak Özçivit bu kez bambaşka biriyle gündemde. O da Fahriye Evcen'in annesi. Fahriye Evcen'in annesi Hatime Evcen'in gençlik yıllarına ait fotoğraf sosyal medyayı salladı. Nedeni ise Hatime Evcen'in güzelliği...

19.09.2020 15:23 - Son Güncelleme: 19.09.2020 15:23
Fahriye Evcen'in pabucunu dama attı, sosyal medyayı salladı: Fahriye o senden daha güzel! Burak Özçivit'in eşi...

Onlar Türkiye'nin en çok konuştuğu aile olabilir. 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti gündemden düşmüyor. Sosyal medyayı da sallıyor.

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Fahriye Evcen'in pabucunu dama attı, sosyal medyayı salladı: Fahriye o senden daha güzel! Burak Özçivit'in eşi...

Bu Fahriye Evcen annesi Hatime Evcen'in gençlik fotoğrafıyla gündemde. Öyle ki pek çok sosyal medya kullanıcısı Hatime Evcen'i Fahriye Evcen'den bile güzel buldu. Anne-kız arasındaki benzerlik ise sizi çok şaşırtacak. İşte başta Fahriye Evcen üzere ünlülerin aileleri.

Fahriye Evcen'in pabucunu dama attı, sosyal medyayı salladı: Fahriye o senden daha güzel! Burak Özçivit'in eşi...

HİLAL ALTINBİLEK ANNESİ

Fahriye Evcen'in pabucunu dama attı, sosyal medyayı salladı: Fahriye o senden daha güzel! Burak Özçivit'in eşi...
Fahriye Evcen'in pabucunu dama attı, sosyal medyayı salladı: Fahriye o senden daha güzel! Burak Özçivit'in eşi...

HİLAL ALTINBİLEK VE BABASI

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