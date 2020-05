Haberler Galeri Magazin Can Yaman ifşa oldu! Enise Sude, Can Yaman'ın DM'den attığı mesajları ortalığa döktü

Karantina boyunca magazin gündeminden düşmeyen ifşalara Can Yaman da eklendi! Son olarak adı Aslı Enver ile anılan Kerem Tunçeri'nin ifşa mesajları hala gündemde yerini alırken, yaptığı açıklamalarla eleştirilen oyuncu Can Yaman magazin gündemine bomba gibi düştü. Enise Sude isimli sözde sosyal medya fenomeni, Can Yaman'ın DM'den attığı mesajları işte böyle ifşa etti! Peki yeni bir proje ile ekran karşısına çıkmaya hazırlanan, son dönemde özellikle sosyal medyada skandallarla gündeme gelen Can Yaman kimdir?

