RAMAZAN İMSAKİYE
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Can Yaman ifşa oldu! Enise Sude, Can Yaman'ın DM'den attığı mesajları ortalığa döktü

Karantina boyunca magazin gündeminden düşmeyen ifşalara Can Yaman da eklendi! Son olarak adı Aslı Enver ile anılan Kerem Tunçeri'nin ifşa mesajları hala gündemde yerini alırken, yaptığı açıklamalarla eleştirilen oyuncu Can Yaman magazin gündemine bomba gibi düştü. Enise Sude isimli sözde sosyal medya fenomeni, Can Yaman'ın DM'den attığı mesajları işte böyle ifşa etti! Peki yeni bir proje ile ekran karşısına çıkmaya hazırlanan, son dönemde özellikle sosyal medyada skandallarla gündeme gelen Can Yaman kimdir?

10.05.2020 14:08 - Son Güncelleme: 10.05.2020 14:29
Can Yaman ifşa oldu! Enise Sude, Can Yaman'ın DM'den attığı mesajları ortalığa döktü

Son günlerde birbiri ardına gelen ifşalar magazin gündeminde dikkat çekiyor. Sık sık yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ve tepki çeken Can Yaman'ın mesajları ortaya çıktı. Enise Sude, Can Yaman'ın DM'den attığı mesajları, "Yine bir karantina çılgınlığı" sözleriyle ifşa etti.

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Can Yaman ifşa oldu! Enise Sude, Can Yaman'ın DM'den attığı mesajları ortalığa döktü

CAN YAMAN'IN ISRARCI TAVRI ŞAŞIRTTI!

Enise isimli bir Instagram kullanıcısı, Can Yaman ile olan konuşmalarını ifşa etti. "Canlı gördüğünde fikrin değişir belki küçük hanım" diyen ünlü oyuncunun, attığı mesajları silmek ve gizliden aramak istemesi dikkat çekti.

Can Yaman ifşa oldu! Enise Sude, Can Yaman'ın DM'den attığı mesajları ortalığa döktü

CAN YAMAN KİMDİR?

Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul Suadiye'de ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Babasının adı Güven Yaman, annesinin adı Güldam Can'dır. Can Yaman 5 yaşındayken, anne ve babası ayrıldı. Büyükannesi Makedon, büyükbabası ise Yugoslav kökenlidir.

İlkokul ve ortaokulu Bilfen Kolejinde okuduktan sonra Lise eğitimini ise İtalyan lisesinde tamamladı. Lise son sınıfta öğrenci değişimi programı ile Amerika'da Ohio'da okudu. Liseden sonra Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde burslu olarak okuyarak 2012 yılında mezun oldu. Yine üniversitedeyken değişim programıyla Washington'a gidip hukuk dersleri aldı.

Can Yaman ifşa oldu! Enise Sude, Can Yaman'ın DM'den attığı mesajları ortalığa döktü

2014 yılında, mezun olduktan sonra 1 yıl mecburi staj için Awaterhouse Coopers adındaki dünyaca ünlü kurumsal bir firmada altı ay avukatlık yapmıştır.
Can Yaman, Cüneyt Sayıl'dan oyunculuk eğitimi aldıktan sonra oyunculuğa başlamıştır.

Can Yaman ifşa oldu! Enise Sude, Can Yaman'ın DM'den attığı mesajları ortalığa döktü

Lisanslı basketbolcu olan yakışıklı oyuncu ayrıca Futbol, Gitar, Piyano, Bateri, Masa Tenisi, Rafting, Badminton'la ilgileniyor. Türkçe, Lazca, İtalyanca, İngilizce ve Almanca bilmektedir. Oyunculuğuna katkıda bulunacağına inandığı için dans eğitimi de almaya başlamıştır. Can Yaman hakkında en çok merak edilen konu ise boyu... İşte Can Yaman ve diğer ünlülerin boyları...

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