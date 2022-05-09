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Haberler Magazin Eda Taşpınar’ın küvet pozu sosyal medyayı yıktı geçti! Hakan Ural kayıtsız kalmadı! Gören bir daha baktı yine çok konuşuldu

Eda Taşpınar’ın küvet pozu sosyal medyayı yıktı geçti! Hakan Ural kayıtsız kalmadı! Gören bir daha baktı yine çok konuşuldu

Eda Taşpınar'ın neşeli küvet pozu sosyal medyayı yıktı geçti! İddialı giyim tarzı ve pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Eda Taşpınar, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Taşpınar, küvette verdiği bir pozunu Instagram hesabında yayınladı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşıma ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural da kayıtsız kalmadı. İşte Eda Taşpınar'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

09.05.2022 18:21 - Son Güncelleme: 09.05.2022 18:21
Eda Taşpınar’ın küvet pozu sosyal medyayı yıktı geçti! Hakan Ural kayıtsız kalmadı! Gören bir daha baktı yine çok konuşuldu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Eda Taşpınar, özellikle Instagram hesabında yayınladığı iddialı pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

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Eda Taşpınar’ın küvet pozu sosyal medyayı yıktı geçti! Hakan Ural kayıtsız kalmadı! Gören bir daha baktı yine çok konuşuldu

Sosyetik isim, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve küvette verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Eda Taşpınar’ın küvet pozu sosyal medyayı yıktı geçti! Hakan Ural kayıtsız kalmadı! Gören bir daha baktı yine çok konuşuldu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşıma, yorum ve beğeni yağdı.

Eda Taşpınar’ın küvet pozu sosyal medyayı yıktı geçti! Hakan Ural kayıtsız kalmadı! Gören bir daha baktı yine çok konuşuldu

Ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural da Eda Taşpınar'ın paylaşımına kayıtsız kalmayarak fotoğrafı ilk beğenen isimlerden biri oldu.

Eda Taşpınar’ın küvet pozu sosyal medyayı yıktı geçti! Hakan Ural kayıtsız kalmadı! Gören bir daha baktı yine çok konuşuldu

Öte yandan ünlü isimin paylaşımı, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da paylaşılarak sosyal medyada hızla yayıldı.

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