Eda Taşpınar’ın küvet pozu sosyal medyayı yıktı geçti! Hakan Ural kayıtsız kalmadı! Gören bir daha baktı yine çok konuşuldu
Eda Taşpınar'ın neşeli küvet pozu sosyal medyayı yıktı geçti! İddialı giyim tarzı ve pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Eda Taşpınar, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Taşpınar, küvette verdiği bir pozunu Instagram hesabında yayınladı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşıma ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural da kayıtsız kalmadı. İşte Eda Taşpınar'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
09.05.2022 18:21 - Son Güncelleme: 09.05.2022 18:21
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Eda Taşpınar, özellikle Instagram hesabında yayınladığı iddialı pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.
Ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural da Eda Taşpınar'ın paylaşımına kayıtsız kalmayarak fotoğrafı ilk beğenen isimlerden biri oldu.