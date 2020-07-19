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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü sevgilisine evlilik teklifi mi etti? Tatil fotoğraflarının ardından sürpriz konsept...

Hercai dizisi ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile birlikte tatil için İzmir'i tercih etti. Hayranlarının objektifinden gelen görüntülerin ardından, Akın Akınözü, Instgaram hesabından yayınladığı, 'Mutluluğun peşinde...' konsepti ile dikkat çekti. Fotoğrafı görenler,'Evleniyor musun?' şeklinde yorumlarda bulundu. Akın Akınözü, daha önce verdiği bir röportajda ilişkilerinin gayet iyi olduğunu ve şu an için evliliğin söz konusu olmadığını ifade etmişti. İşte 'Akın Akınözü evleniyor' dedirten paylaşım...

19.07.2020 21:23 - Son Güncelleme: 19.07.2020 21:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





