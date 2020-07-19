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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü sevgilisine evlilik teklifi mi etti? Tatil fotoğraflarının ardından sürpriz konsept...
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü sevgilisine evlilik teklifi mi etti? Tatil fotoğraflarının ardından sürpriz konsept...
Hercai dizisi ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile birlikte tatil için İzmir'i tercih etti. Hayranlarının objektifinden gelen görüntülerin ardından, Akın Akınözü, Instgaram hesabından yayınladığı, 'Mutluluğun peşinde...' konsepti ile dikkat çekti. Fotoğrafı görenler,'Evleniyor musun?' şeklinde yorumlarda bulundu. Akın Akınözü, daha önce verdiği bir röportajda ilişkilerinin gayet iyi olduğunu ve şu an için evliliğin söz konusu olmadığını ifade etmişti. İşte 'Akın Akınözü evleniyor' dedirten paylaşım...
19.07.2020 21:23
- Son Güncelleme: 19.07.2020 21:23
Ebru Şahin ile başrol paylaşan Akın Akınözü, Instagram'dan paylaştığı fotoğraf ile kafaları karıştırdı. 29 yaşındaki Akın Akınözü, 5 yıldır birlikte olduğu Sandra Pestemalciyan ile İzmir tatilinde hayranlarının objektifine takıldı.
Gün içerisinde plajda denizin ve güneşin tadını çıkartan çift, akşam Akın Akınözü'nün paylaşımı ile magazin gündeminde yerini aldı. Kumsaldan romantik bir fotoğraf paylaşan Akın Akınözü, fotoğrafın altına, 'Mutluluğun peşinde' yazınca olanlar oldu.
Akın Akınözü'nün bu paylaşımı, sevgilisine evlilik teklifi ettiği yönünde yorumlandı.
İşte Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra ve ünlülerin birlikte olduğu isimler...
GUPSE ÖZAY - BARIŞ ARDUÇ
Barış Arduç ve sevgilisi Gupse Özay, Çeşme tatilinde görüntülendi. Yüzdükten sonra el ele tutuşup birbirlerine destek olarak denizden çıkan Barış - Gupse çifti, 6 yıldır aşk yaşıyor.